Yanina Latorre habló sobre la situación de los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña y aseguró que el actor estaría “muy preocupado” por la situación que atraviesan sus hijos.

En su programa en El Observador, Latorre sostuvo que los hijos de la China Suárez no asistirían al colegio desde mayo y afirmó que los chicos pasarían gran parte del tiempo dentro de la casa.

“Los pibes de la China no van al colegio desde mayo”, aseguró Yanina Latorre al referirse a la situación de los menores.

Video: El Observador

Por qué Benjamín Vicuña está preocupado por sus hijos con la China Suárez

Además, Yanina sostuvo que Benjamín Vicuña estaría preocupado por sus hijos, ya que, según relató, estarían “todos los días encerrados”.

En ese contexto, Yanina cuestionó las prioridades de la actriz y planteó: “La prioridad de la China Suárez deberían ser los niños”.