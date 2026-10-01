Kasabian confirmó su regreso a Buenos Aires para el 23 de marzo de 2027, con un show en C Art Media.

La presentación marcará el regreso del grupo al país después de casi nueve años y formará parte de la gira internacional que acompaña el lanzamiento de “ACT III”, su nuevo álbum de estudio.

El concierto será una oportunidad para escuchar en vivo las canciones de ACT III y reencontrarse con clásicos como “Club Foot”, “Fire”, “L.S.F. (Lost Souls Forever)”, “Underdog” y “Shoot the Runner”.

Entradas para Kasabian en Argentina 2027

Las entradas para Kasabian en Buenos Aires estarán disponibles únicamente a través de All Access.

La venta tendrá dos etapas:

Preventa Santander Visa: viernes 2 de octubre a las 13:00, con 6 cuotas sin interés .

Venta general: lunes 5 de octubre a las 13:00.

Los singles de ACT III

Antes del lanzamiento del álbum, Kasabian presentó una serie de singles que anticiparon las diferentes facetas de ACT III.

“Hippie Sunshine” abrió el camino con guitarras densas y una energía diseñada para los grandes escenarios. Luego llegó “GREAT PRETENDER”, una canción de espíritu eufórico que aborda el síndrome del impostor y la adrenalina previa a salir a escena.

Por su parte, “SUPERPOWERS” exploró una combinación de R&B, indie y electrónica, mientras que “NOTHING BETTER THAN THIS” recuperó el pulso electro-rock asociado a los primeros años de Kasabian, con un bajo contundente y una atmósfera oscura y bailable.

Kasabian en Argentina: su historia con el público local

La relación de Kasabian con Argentina comenzó en 2015, cuando el grupo visitó el país por primera vez.

En aquella oportunidad, la banda participó de Lollapalooza Argentina y además realizó un sideshow junto a The Kooks.

Tres años después, en septiembre de 2018, Kasabian regresó a Buenos Aires para presentarse en Obras.



