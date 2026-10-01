El Festival La Porteña 2026 ya tiene fecha y lugar. El sábado 12 de diciembre, desde las 16 horas, el Hipódromo de Palermo será escenario de la segunda edición de este encuentro dedicado al folklore, la música popular argentina y las distintas expresiones de nuestra identidad.

Luego de convocar a más de 10.000 personas en su primera edición, realizada en 2025, el festival regresa con una propuesta renovada y una expectativa de convocatoria de 12.000 asistentes.

La jornada estará pensada para todas las edades y combinará música, baile, gastronomía y cultura en un espacio al aire libre, en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

Festival La Porteña 2026: música, folklore y tradiciones argentinas

La segunda edición del Festival La Porteña contará con dos escenarios y más de 15 artistas que serán parte de una jornada dedicada a celebrar la música y las raíces argentinas.

Además de los shows musicales, el público podrá disfrutar de un paseo de artesanos con más de 30 expositores, presentado por ExpoMate, junto con clases de danzas folklóricas, comidas típicas, juegos camperos y diferentes espectáculos sorpresa.

Como una de las novedades de esta edición, el festival incorporará también una gran propuesta de tango, ampliando la celebración de la música popular argentina.

La grilla completa de artistas del Festival La Porteña 2026 será anunciada próximamente.

Entradas para el Festival La Porteña 2026

Las entradas para el Festival La Porteña 2026 estarán disponibles próximamente a través de Ticketek, con precios desde $50.000.

La venta se organizará en distintas etapas:

Preventa exclusiva: para quienes hayan comprado entradas para ediciones anteriores de La Porteña.

Preventa Banco Provincia: exclusiva para clientes de Banco Provincia, con 4 cuotas sin interés a través de BAPRO.

Venta general: se habilitará a partir del tercer día de venta.

Los detalles sobre fechas y condiciones de cada etapa serán comunicados próximamente.

Así fue la primera edición de La Porteña en el Hipódromo de Palermo

El regreso del festival continúa el camino iniciado en 2025, cuando La Porteña llevó por primera vez su propuesta al Hipódromo de Palermo.

Aquella primera edición reunió a más de 10.000 personas y contó con la transmisión en vivo de la Televisión Pública. La jornada tuvo como protagonistas a reconocidos artistas de la música popular argentina, entre ellos El Chaqueño Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Sele Vera y Los Pampas, Maggie Cullen, Los Tabaleros y Amar Azul, que estuvo a cargo del gran cierre.

También participaron el DJ Tucu Ledesma y los conductores Nicolás Membriani y Néstor Ramello.

La nueva edición busca consolidar a La Porteña como uno de los grandes festivales de folklore al aire libre de Buenos Aires, con una propuesta que combina música, danza, gastronomía y cultura popular.