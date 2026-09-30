Jorge Rojas dio inicio a “Piano & Voz”, su nueva gira, con un emotivo show en el Teatro El Círculo de Rosario, donde se presentó el pasado 26 de septiembre con entradas agotadas. El artista estuvo acompañado por Román Ramonda en piano y por los bailarines Azul Abigail y Santy Sastre.
El cantante presentó por primera vez en vivo este nuevo formato, que propone recorrer su historia musical desde una mirada íntima, renovada y despojada, dando comienzo a una nueva etapa en su carrera.
Desde el primer momento, el público rosarino acompañó a Jorge Rojas en cada canción y convirtió al Teatro El Círculo en el escenario ideal para el comienzo de esta esperada gira.
Cómo es “Piano & Voz”, la nueva gira de Jorge Rojas
“Piano & Voz” propone una experiencia artística diferente, en la que la voz y la interpretación de Jorge Rojas ocupan el centro de la escena, acompañadas únicamente por el piano.
Se trata de un proyecto que el artista viene desarrollando desde hace varios años y al que dedicó un año completo de preparación, entre grabaciones y ensayos, para llevar al escenario una propuesta de gran exigencia artística y vocal.
La propuesta también suma la presencia de la danza en escena, con Azul Abigail y Santy Sastre, aportando una dimensión visual a un espectáculo marcado por la intimidad y la intensidad de las interpretaciones.
Las próximas fechas de “Piano & Voz” de Jorge Rojas
Luego del exitoso comienzo en Rosario, la gira “Piano & Voz” continuará su recorrido por distintas ciudades de Argentina.
- 3 de octubre: ATE Casa España, Santa Fe — ENTRADAS AGOTADAS
- 23 de octubre: Quality Espacio, Córdoba
- 31 de octubre: Teatro Independencia, Mendoza
- 7 de noviembre: Teatro Coliseo, Buenos Aires
- 14 de noviembre: Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia”, Salta
- 20 de noviembre: Teatro Mercedes Sosa, Tucumán