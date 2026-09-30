Adrián Pallares se enojó al ver la reacción de Georgina Barbarossa cuando Luck Ra abandonó la entrevista con Pía Shaw, ofendido porque le preguntaron por Tiago PZK.

Cuando vio al cantante sacarse los auriculares, la conductora de A la Barbarossa le pidió a Luck Ra que se quedara, que no se fuera, y eso provocó la indignación de Pallares en Intrusos.

“Él es un bolú, y el programa más bolú... Georgina pidiéndole que no se enoje... ¡Pero quién es! ¿¡Frank Sinatra!?”, explotó el conductor de Intrusos tras ver lo que había sucedido en Telefe.

“No se puede ser tan arrastrada, Georgina. Sos una figura y estás atrás de... Me da vergüenza ajena”, continuó escandalizado.

Georgina Barbarossa (Foto: Movilpress).

“No se puede creer. Respétense ustedes mismos. Lo que Luck Ra le hizo a Pía es indignante, pero lo de Georgina pidiéndole a él que no se enoje... Respetate, Georgina. Es ¡Luck Ra!”.

“Me da vergüenza cuando la gente se arrastra y tiene que ir atrás de otro programa. A Georgina la adoro y me parece que es no respetarse como figura ir atrás de un pibito. Acá evidentemente hay un pedido para que no se plante”

Pallares apuntó contra Luck Ra

Instantes antes de ver el recorte, Pallares había revelado qué piensan en la producción de Masterchef sobre el cuartetero: “Me contaron que es absolutamente insoportable y resulta un ser humano falso”.

Adrián Pallares fulminó a Luck Ra.

“Que es un pibe que está subido a un pony”, remató Adrián Pallares.