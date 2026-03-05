Las declaraciones de Pablo Layús sobre por qué fue desvinculado de Intrusos se volvieron virales por sus reproches a los conductores y Paula Varela, y frente a las repercusiones que tuvo el asunto Adrián Pallares tuvo un ataque de furia en vivo contra Laura Ubfal.

“Vino Pablo acá, lo saludamos y eso no lo levantó nadie. Sólo levantan un un tuit de uno que dice... Nosotros en general no contestamos nunca. Pero cuando se hacen tantas boludeces”.

Entonces disparó: “Ayer la escuchaba Laura Ubfal, viuda de Intrusos. ¡Soltá Intrusos! Sigue siendo viuda de Intrusos”.

Laura Ubfal (Foto: Movilpress)

“Si era tan lindo las autoridades no nos hubieran llamado a nosotros, Laura”, chicaneó Pallares a Ubfal en alusión a la etapa en que ella fue panelista del clásico de América bajo la conducción de Flor de la Ve“.

“No chicanees al pedo. A mí no me chicanés al pedo con eso. La verdad que no. No. Operate de Intrusos, Laura. Operate. La verdad. Ya está”.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“Dale, con lo mismo. Subestimar todo el tiempo. Faltar el respeto. Ya está. Terminalo un poco. Si nosotros no decimos nada. Pero todos los días, ¿viste? Dejá de ser el vídeo de intrusos. Sos la señora de La Linterna, que ilumina el espectáculo. Terminala un poco".

La respuesta de Laura Ubfal

Casi al mismo tiempo, Laura Ubfal salió al cruce de Adrián Pallares vía X.

Laura Ubfal. Por: Fernando Gatti

“¿Por qué me nombras a mí cuando la que habló fue Karina Iavícoli y se sumó Guido Záffora? ¿Yo “viuda de Intrusos”ja, ja @adrianpalla“.