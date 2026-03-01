El mundo del espectáculo quedó en shock este fin de semana: Pablo Layus, una de los históricos de Intrusos, confirmó que no seguirá en el ciclo de América. El periodista cordobés, que formó parte del programa durante 26 años, comunicó su decisión a través de un posteo en sus redes sociales y dejó entrever que su salida está ligada a diferencias con los conductores Adrián Pallaresy Rodrigo Lussich.

Desde Villa Carlos Paz, Layus explicó que el lunes 2 de marzo volverá al canal, pero ya no se sumará al panel del histórico programa. “El próximo lunes vuelvo al canal, pero no me incorporo al programa. Tomé la decisión. Ya lo había empezado a hablar en diciembre”, escribió, dejando claro que la determinación venía madurando desde hace meses.

En su mensaje, Layus fue directo: “Estaba queriendo buscar otro lugar, otro espacio. Lo planteé siempre y cuando existiera esa oportunidad”. Y agregó una frase que encendió las alarmas sobre su relación con los conductores: “Sentí que no le estaba siendo tan útil al programa que los chicos querían hacer. Si lograban armar otra mesa, podían contar conmigo para dar un pasito al costado”.

EL DURO POSTEO DE PABLO LAYÚS SOBRE LUSSICH Y PALLARES AL DEJAR INTRUSOS TRAS 26 AÑOS AL AIRE

Aunque evitó hablar de un cortocircuito, el panelista dejó entrever que sus caminos y los de Pallares y Lussich ya no iban en la misma dirección. “Tengo que agradecerles a Adrián Pallares y a Rodrigo Lussich. Los veo construyendo el programa que quieren y divirtiéndose. Por eso sentí que lo mejor era apartarme y dejarlos seguir”, sostuvo.

A pesar de su salida, Layus aclaró que sigue siendo empleado del canal y que mantiene una buena relación con la producción: “Hace 26 años que trabajo en Intrusos. Tengo amigos en la producción y para mí es como mi casa. Va a ser raro el lunes llegar y no estar”.

Intrusos (América)

Sobre su futuro, el periodista fue sincero: “Todavía no sé a qué programa voy a ir. El lunes empezaré a tener más precisión. Primero quiero hablar con las autoridades y analizar lo que viene”. Y cerró con una frase que resume su historia en el ciclo: “Siempre soy un intruso con la camiseta puesta”.

Este lunes, Intrusos inicia una nueva temporada con un panel renovado. Además del regreso de Adrián Pallares y la continuidad de Marcela Tauro, Paula Varela, Natalie Weber y Daniel Ambrosino, se suman Marcela Baños y Camilo García.

