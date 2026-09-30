Julieta Poggio decidió terminar con las especulaciones que la vinculaban sentimentalmente con Luck Ra. Luego de que surgieran rumores por la cercanía que mostraron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, la ex Gran Hermano explicó qué ocurrió realmente entre ellos.

Durante una entrevista en A la Barbarossa, Poggio fue consultada por las versiones que comenzaron a circular a partir de algunas situaciones que compartió con el cantante dentro del reality de Telefe.

Según explicó, la cercanía entre ambos estuvo relacionada exclusivamente con la competencia gastronómica, ya que en una de las jornadas tuvieron que cocinar juntos.

“Un día cocinamos juntos y obviamente después de que cocinás, de lo único que hablás es del plato, de cómo podría haber quedado, de qué le podríamos haber puesto”, detalló.

(Foto: Instagram @poggiojulieta)

JULIETA POGGIO ACLARÓ QUÉ PASA CON LUCK RA

Ante las especulaciones sobre un posible romance, Julieta fue contundente y descartó cualquier acercamiento sentimental con el cantante.

“No quiero spoilear mucho, pero si nos vieron juntos es por eso. Jamás pasó nada”, aseguró.

Además, explicó que su relación con Luck Ra no comenzó durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, sino que se conocen desde hace tiempo.

“Lo conozco hace un montón, desde que grabamos el video de ‘La Morocha’ juntos y siempre nos llevamos bien”, recordó.

Poggio también respondió sin vueltas cuando le preguntaron si existía algún tipo de atracción entre ellos. “Cero onda, chicos. Perdón por pincharles el globo, pero no es mi estilo”, lanzó.

Luck Ra. (@LuckRa)

Y agregó: “No hay ningún romance por ahora. No porque tenga pareja abierta me va a gustar cualquier chico”.

De esta manera, la actriz buscó ponerle punto final a las versiones que la relacionaban con Luck Ra y aseguró que entre ellos existe únicamente una buena relación.