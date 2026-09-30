El conflicto judicial entre Martín Redrado y Luciana Salazar sumó un nuevo capítulo después de que ambas partes llegaran a un acuerdo. Si bien durante los últimos días circularon distintas versiones sobre las condiciones pactadas, desde el entorno del economista salieron a aclarar la situación.

Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que habló con personas del círculo íntimo de Redrado, quienes negaron que el entendimiento incluya algunas de las cifras y condiciones que trascendieron públicamente.

“Desde el entorno de Redrado a mí me desmienten lo que trascendió la semana pasada”, anticipó el periodista antes de dar a conocer la versión que recibió.

Según reprodujo Etchegoyen, desde el círculo del economista fueron contundentes: “El acuerdo no establece un pago hasta los 18 años de Matilda y tampoco se contemplaron las sumas millonarias que trascendieron públicamente”.

Además, cuestionaron la manera en la que se presentó públicamente el desenlace del conflicto. “Quieren ganar en los medios lo que no consiguieron en tribunales”, señalaron.

QUÉ DICE EL ENTORNO DE MARTÍN REDRADO SOBRE EL ACUERDO

De acuerdo con la información brindada por Etchegoyen, Redrado habría quedado conforme con el resultado de las negociaciones porque su intención era ponerle punto final a una disputa que se extendió durante años.

“Su principal objetivo era terminar con un conflicto que se había extendido durante años y alcanzar un entendimiento que permitiera cerrar las disputas presentes y futuras entre las partes”, transmitió el periodista.

Martín Redrado y Luciana Salazar (Fotos: capturas América TV)

Desde el entorno del economista también sostuvieron que varios de los reclamos planteados durante el proceso no fueron incorporados al acuerdo definitivo.

“Es por eso que no entendemos por qué se trata de instalar una victoria de Luciana en los medios”, expresaron. Y reiteraron: “Hay una necesidad de mostrar mediáticamente como un triunfo algo que no consiguieron en tribunales”.

Sin embargo, los detalles completos del entendimiento no serían públicos. Según explicaron, las partes firmaron un acuerdo de confidencialidad que impide revelar su contenido.

LA NUEVA ETAPA DE MARTÍN REDRADO TRAS EL CONFLICTO

Etchegoyen también contó que, según las personas con las que habló, Redrado busca dejar definitivamente atrás su enfrentamiento con Salazar.

“A mí me aseguran que Redrado está enfocado en disfrutar de su nueva familia junto a María Luján Sanguinetti y en continuar con su actividad profesional, tanto en la Argentina como en el exterior”, indicó.