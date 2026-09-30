La semana pasada, Luciana Salazar y Martín Redrado llegaron a un acuerdo judicial tras años de disputa, y Yanina Latorre no solo brindó información sobre el supuesto monto que habrían fijado las partes, sino que aseguró que el economista decidió arreglar “para sacarse un grano de encima”, en referencia a la modelo.

“Ella perdió en primera instancia y la apelación se frenó porque Redrado le dijo ‘¿Sabes qué? Negociemos. No quiero más esto’”, relató Yanina. Además, la conductora asegura que el arreglo es de “500 mil dólares pagaderos a cinco años” y que Salazar cobraría “alrededor de 100 mil dólares por año”.

Ana Rosenfeld, Luciana Salazar y Yanina Latorre (Fotos: capturas el nueve, eltrece y Telefe)

“Luciana ayer empezó a decir que arregló por un millón, que dos millones, que la cuota, (…) No ganó nada. Firmó un acuerdo privado entre partes, y Redrado lo hace para no aguantarla más, pero le llamó la atención que salgan todos (los medios) a operar a favor de Luciana”, cerró la conductora, que mantiene una fuerte disputa con la modelo desde hace años por este tema.

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En Los Profesionales, Ana Rosenfled salió en defensa de Luciana, que está obligada a mantener silencio tras la firma, y explicó que “lo bueno de este acuerdo es que ganaron las dos partes”. “Hablás con cada una de las partes y lo viven como un triunfo básicamente porque terminó el conflicto para los dos. Cada uno terminó conforme con lo que acordó”, dijo la abogada.

Rosenfeld se refirió directamente a los dichos de Latorre como “versiones contradictorias”. “Una cosa es estar contento con que terminó el conflicto, y otra cosa son las cosas, los números que se tiran en la tele. Nada de lo que se dice en la tele, nada, es real”, afirmó.

Yanina Latorre y Luciana Salazar (Fotos: Telefe y eltrece)

“Te la hago fácil. Que cada uno se quiera arrogar el triunfo o el éxito de lo que arribó, lo entiendo. Entonces, uno va a decir que arregló un poquito, y el otro va a decir que arregló mucho. La verdad es que no lo vas a saber nunca porque hay una multa muy grande”, explicó Ana, que confirmó que todo el litigio legal se originó en torno a la educación de Matilda.

“Yo te voy a hacer un resumen de las cosas que se vinieron diciendo hace años: Luciana tiene a Matilda como un proyecto en común. Asumen responsabilidades y obligaciones. A partir de ahí, empezó un conflicto porque una de las partes dejó de cumplir lo que había firmado, hasta que, gracias a Dios, se arregló”, cerró la letrada.

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