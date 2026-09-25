La guerra judicial y mediática de Martín Redrado con Luciana Salazar llegó a su fin. O al menos eso es lo que parece...

Este viernes se filtraron los detalles del acuerdo que firmaron el economista y su expareja, luego de cinco años de polémicas por la manutención de Matilda (8).

“Lo que está firmado son 600.000 dólares que Redrado le va a abonar a Salazar”, afirmó Martín Candalaft.

Luciana Salazar y Matilda, su hija. (Foto: @salazarluli)

Cómo serán los pagos de Redrado a Salazar

“Del lado de Luciana, con los intereses y todo, más o menos da (la manutención) hasta los 18 años”, contó el periodista de DDM.

Foto: Instagram (@martinredrado_)

Luego precisó que el pago será “en cuotas”, a cambio de desistir de reclamos judiciales y dar por concluidos los pactos previos. “Una primera cuota de 200.000 dólares”.

“Y después son cuotas más o menos, 30 mil dólares cada seis meses, hasta cubrir el monto”, completó.

Las condiciones del acuerdo

A partir de ahora, Luciana Salazar puede convivir con quien quiera, mandar a Matilda al colegio que desee, pero mantener la confidencialidad del acuerdo, y renunciar a futuros reclamos.

La reacción de Martín Redrado tras firmar el acuerdo con Luciana Salazar.

Al final, Martín Redrado enfatizó a Santiago Riva Roy que “quedó demostrado que no soy el padre de Matilda” y que nunca tuvo voluntad procreacional”.