Yanina Latorre se disculpó con Majo Martino después de que la conductora de SQP hiciera un comentario de su panelista a Miami que derivó en fuertes opiniones en las redes y hasta un cruce con María Ritó.

En la apertura del programa, Yanina Latorre reconoció su error: “Pasó algo que no lo registré. Hice un mal chiste, un comentario de más. Quise decir una cosa, me expresé mal. Fue lastimada Majo, a quien amo y adoro”, admitió.

Latorre contó que habló con Martino esa misma noche y le pidió perdón en privado. “No quiero exponer a una compañera, me equivoqué, soy humana”, sostuvo Latorre.

Yanina Latorre y Majo Martino. Captura video @TeleBizarra

Qué dijo Majo Martino de las disculpas de Yanina Latorre

Todo comenzó cuando Martino viajó dos días a Miami contratada, según explicó, por una marca para asistir a un recital. Latorre, en tono de chicana, la comparó con modelos que viajan a Dubai.

Majo Martino (Foto: Movilpress)

Al escuchar a Yanina, Majo Martino expresó cómo la afectó la situación: “Eso que quedó flotando en el aire a mí me hizo muy mal, me quedé triste. Me pareció muy injusto porque está muy alejado de mi realidad”.

“Vos no tenés que explicar nada”, le dijo Latorre a Martino, buscando cerrar el tema.

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