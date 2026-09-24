Majo Martino y María Eugenia Ritó protagonizaron un inesperado y feroz enfrentamiento que comenzó a partir de una polémica por el viaje de la panelista a Miami. Todo empezó cuando Yanina Latorre cuestionó en vivo a su panelista de SQP por haberse ausentado del programa durante dos días y le preguntó, con ironía, cuál había sido el motivo de su estadía en Estados Unidos.

Durante el programa, Yanina le preguntó a Majo si había viajado por trabajo y puso el foco en lo breve de su estadía junto a Evangelina Anderson. Martino explicó que había sido invitada por una marca de gin para asistir al show de Bruno Mars.

Sin embargo, el tema no terminó ahí: después de que comenzaran a circular las imágenes del cruce, Ritó reaccionó en redes con una publicación que Majo interpretó como una fuerte insinuación sobre el motivo de su viaje.

Majo Martino y Maria Eugenia Ritó (Fotos: captura América y Instagram @laritooki)

“Se va a trabajar de la nada, tantas modelos que hay en el mundo… ¡A mamá NO!”, escribió Ritó. La frase generó la reacción inmediata de Martino, quien decidió escribirle por privado para pedirle explicaciones. “¿Qué te pasa María Eugenia que estás agresiva? ¿Qué tenés para decir de mí? Tengo la suerte de que me lleven como influencer, ¿te da envidia o qué te pasa? Te creés que todas son de tu condición”, le reprochó la panelista.

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EL FEROZ IDA Y VUELTA ENTRE MAJO MARTINO Y MARÍA EUGENIA RITÓ

La respuesta de Ritó llegó mediante un audio en el que no ocultó su enojo. “¿Qué te pasa ridícula? ¿De qué condición me hablás? ¿Por qué no hablás de tu realidad y tu condición ridícula?”, disparó. La actriz también defendió su trayectoria y aseguró que actualmente no trabaja porque no quiere, antes de volver a cuestionar a Martino por su comentario sobre la “envidia”.

Fotos: captura América y Instagram @laritooki

Majo, lejos de retroceder, reivindicó su trayectoria laboral y rechazó que se pusiera en duda su manera de ganarse la vida. “Nadie puede decir ni ‘A’ de mí. Soy laburadora y a mucha honra trabajé de productora y me rompí el lomo laburando y ahora de panelista… Pensé que tenías buena onda… me sorprendiste”, sostuvo. Pero Ritó volvió a la carga y lanzó otra dura respuesta: “¿Qué te voy a envidiar a vos? Vos me rogabas por favor por una nota. Si ahora no laburo es porque no quiero, ¿sabés todos los que me llamaron? No te da el piné”.

El enfrentamiento terminó incluyendo fuertes descalificaciones personales. Entre otros cuestionamientos, Ritó le dijo a Martino “maleducada” y cerró uno de sus audios con una frase dirigida contra su aspecto físico: “Seguí operándote, parecés el ratón Mickey”.

De esta manera, lo que había comenzado como una reacción a las preguntas de Yanina Latorre sobre el viaje a Miami terminó transformándose en un explosivo enfrentamiento privado entre Majo Martino y María Eugenia Ritó que luego quedó expuesto públicamente.

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