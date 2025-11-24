María Eugenia Ritó volvió a protagonizar un episodio que rápidamente se volvió viral luego de contar que pagó $750.000 por error un champagne cuyo valor real era de $75.000.

La mediática realizó la transferencia a través de una billetera virtual y, al notar la equivocación, expuso públicamente al vendedor, quien hasta el momento no le devolvió el monto excedente.

En diálogo con TN Show, desde el entorno de la artista explicaron cómo ocurrió el desliz que terminó generando un conflicto inesperado. “Euge no vio bien, estaba sin lentes. Se le fue un cero de más”, detallaron, confirmando que la intención de Ritó era abonar los $75.000 correspondientes al producto, pero terminó enviando diez veces más.

María Eugenia Ritó pagó $750.000 por error un champagne: denunció que no le devuelven el dinero | Créditos: captura Twitter Ritó

MARÍA EUGENIA RITÓ Y UN ERROR FINANCIERO

La compra había sido realizada a Lucas Saldivia, un vendedor con el que Ritó ya había tenido transacciones previas y a quien le adquirió en otras ocasiones la misma bebida: una botella de champagne Moët, de origen francés. La artista publicó capturas de la operación y reclamó públicamente la devolución del dinero excedente, asegurando que Saldivia se había comprometido a transferirle el monto este jueves antes de las 10 de la mañana. Sin embargo, ese reintegro nunca llegó.

María Eugenia Ritó pagó $750.000 por error un champagne: denunció que no le devuelven el dinero | Créditos: captura Twitter Ritó

Mientras el conflicto sigue sin resolverse y el dinero continúa sin ser devuelto, la mediática mantiene el reclamo activo en sus redes sociales, donde numerosos usuarios se solidarizaron con ella y pidieron que la situación se esclarezca.

La artista espera que el vendedor cumpla con su palabra y reintegre la diferencia correspondiente, pero el silencio de Saldivia en las últimas horas generó más sospechas y preocupación entre quienes siguieron el caso. El error, nacido de un simple descuido, escaló hacia una denuncia pública que ahora suma más testimonios y que deja en evidencia la necesidad de mayor cautela en las operaciones digitales cotidianas.