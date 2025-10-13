María Eugenia Ritó volvió a dar que hablar. La exvedette, ícono del teatro de revista y una de las figuras más explosivas del espectáculo argentino, acaba de firmar un contrato con una importante empresa española.

La información fue revelada en Infama, donde los panelistas no ocultaron su sorpresa ante el nuevo rumbo laboral de la artista: “Va a empezar con una empresa internacional, una empresa española”, adelantaron en el ciclo de América.

Según contaron en el programa, Ritó fue convocada por una firma europea especializada en manejar figuras mediáticas que deciden abrir su perfil en una popular plataforma para adultos: “La van a manejar desde España, va a tener un equipo que le organiza los videos, las fotos, todo”, agregaron. Y cerraron: “Y va a cobrar en euros”.

Foto: Instagram (@laritooki)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MARÍA EUGENIA RITO INSULTÓ A CHINA SUÁREZ Y LA DESTROZÓ: “VA POR TODO Y MÁS”

Fiel a su sinceridad, María Eugenia Ritó no ocultó lo que piensa de Eugenia “la China” Suárez y fue letal con su comentario hacia a la actriz después de tomar partido por Wanda Nara en una nota que dio a Puro Show.

“No es santa de mi devoción, pero me quedo con ‘team Wanda’ aunque esté medio loca. Porque todas locas estamos todas, y tóxicas somos todas un poquito. Pero la China es una pu... Listo, nada más”, comenzó diciendo la actriz.

“Pero mal porque no se hace lo que hizo. Igual, Wanda también ‘icardeó’ en su momento. No está bueno (lo que hace la China) porque lo hace con todas”, agregó en el ciclo que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

Por último, Ritó recordó los conflictos que Eugenia tuvo con otras famosas: “Le pasó a Eugenia Tobal, a Pampita. Eso habla muy mal de ella, y bueno, no le importa nada. Va por todo y más. Quiere tener lo que tiene Wanda”, cerró, sin filtro.

¡Tremendo!