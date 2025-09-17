En medio de los clásicos cruces mediáticos que genera LAM, esta vez la protagonista fue Nazarena Vélez, quien quedó en el centro de una inesperada acusación de María Eugenia Ritó.

En el programa de streaming Bondi TV -y que replicaron en el ciclo de América- contaron que la vedette está muy molesta con la panelista: “Está muy enojada María Eugenia Ritó. Dice que vos la bajaste de LAM, que la censurás en LAM. Que no salen sus notas por tu culpa”, reveló el presentador.

Sorprendida, Nazarena reaccionó con ironía: “Qué poder (que tengo). No sé qué le agarró. Ahora la dejo de seguir de nuevo. Me pidió por favor que la siga en redes, ¡ahora la dejo de seguir de nuevo!”, cerró, entre risas.

Foto: Instagram (@nazarenavelez)

Foto: Instagram (@laritooki)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

TREMENDO RELATO DE NAZARENA VÉLEZ SOBRE SU TENSO ENCUENTRO CON FLOR DE LA VE

Luego de estar varios años enfrentadas y enemistadas, Nazarena Vélez dio a conocer detalles del incómodo momento que vivió (en agosto de 2024) al encontrarse cara a cara a Florencia de la Ve en un restaurante.

Así lo dio a conocer la propia panelista de LAM: “Yo estaba de espaldas y ella (por Flor) siguió de largo, se arrepintió porque sabía que iba a quedar como el ort…, retrocedió y la abrazó a Gladys Florimonte que estaba conmigo”, comenzó diciendo Nazarena en vivo.

“Se pusieron a hablar ellas y yo la miraba fijo. Ella tenía 15 años. Mirame, ¿qué sos, cag…? ¿Por qué no me cruzó la mirada?”, agregó. Y cerró, tajante y entre risas: “Si querés no me saludes, mírame y seguí. Si te vas a hacer la mala, hacete bien la mala. Yo la miraba y decía ‘mirame, mirame’”.

¡Qué momento!