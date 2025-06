Patricia Sosa habló con la prensa en el marco del estreno de La Sirenita en el Gran Rex y sorprendió al contestar si es team Wanda Nara o team China Suárez.

“Soy team Wanda, no se pregunta eso, porque me parece más coherente todo lo que pide, tiene muchos hijos, está peleando por lo suyo”, dijo la cantante sin filtros al programa matutino de eltrece.

Patricia Sosa habló con la prensa en el estreno de La Sirenita (Foto: cpatura de eltrece).

Luego, dio su opinión de la China Suárez: “No me gusta que vayan atrás de los hombres casados, soy de una generación vieja, tengo un matrimonio de 50 años. Yo no la juzgo a la China pero no me gusta la situación”.

¿MAURO ICARDI O WANDA NARA? QUIÉN ESTUVO MÁS DÍAS CON SUS HIJAS

Angie Balbiani reveló en Puro Show un dato sobre la paternidad y maternidad de Mauro Icardi y Wanda Nara en medio de la guerra judicial y mediática que protagonizan.

Angie Balbiani reveló los días que las menores de edad pasaron con Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: captura de eltrece).

“Del 2022 al 2024 las chicas pasaron 122 días con la madre y 452 días al cuidado del padre sin la madre”, dijo la periodista sobre las menores en el programa de eltrece.

