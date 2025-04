Patricia Sosa vuelve a ser noticia, esta vez, por un tremendo accidente que sufrió en Córdoba, mientras daba un paseo por la montaña.

“Esto pasó hace algunos días, pero trasciende ahora porque justo hablé con ella por otro tema y en la charla me contó que se quebró un pie en la montaña. No me quiero imaginar el dolor que habrá tenido en ese momento y además la problemática que te ocurra en medio de ese lugar”, aseguró Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Patricia Sosa se quebró un pie. Foto: IG | patriciasosaoficial

“Está bien Patricia, pero tuvo que empezar a andar en silla de ruedas estos días para trasladarse. Ahora sigue con bastón, pero voy a leerte su palabra donde me cuenta cómo se encuentra de esta tremenda lesión”, siguió el comunicador, antes de poner al aire su testimonio.

¿QUÉ DIJO PATRICIA SOSA SOBRE EL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ EN CÓRDOBA?

Patricia Sosa dio detalles sobre el accidente que sufrió en una montaña cordobesa.

“Me quebré un pie en Córdoba comprando un dulce de leche en la montaña. Pisé mal y me lo quebré. Si bien estoy con bastón, puedo caminar. Igualmente, no me invalida. Este finde tengo dos recitales y estoy al mango”, sentenció, positiva pese al accidente.