La restauración que María Eugenia Ritó encara en su departamento es total, y a raíz de eso se conocieron las imágenes del confortable hogar en el que vive la vedette.

Se trata de un dúplex, o sea dos pisos dentro de una torre, en una de las zonas más exclusivas del barrio de Belgrano.

Como todo edificio de categoría, cuenta con una piscina, parque y todo tipo de amenities.

Así es el departamento de María Eugenia Ritó.

El interior del departamento de Ritó es amplio, con pisos plastificados de madera.

Así es el departamento de María Eugenia Ritó.

La habitación es enorme, con cama king size, baño en suite con doble bacha y salida a un balcón cerrado.

Así es el departamento de María Eugenia Ritó.

La sala de estar cuenta con una televisión gigante, un sistema de sonido envolvente de última generación y un juego de sofás súper cómodos.

María Eugenia Ritó con los obreros que restauran su departamento. (Foto: @laritooki)

La remodelación del duplex de María Eugenia Ritó

La refacción que encara María Eugenia Ritó con una empresa especializada para dejarlo a nuevo con la idea de ponerlo a la venta.

Así es el departamento de María Eugenia Ritó.

Se trata de detalles como reparar canillas que goteaban, vitrinas que no tenían luces, marcos de puertas descascarados y demás.