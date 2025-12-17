Sin presencia estable en la televisión ni en el teatro, María Eugenia Ritó volvió a quedar en el centro de la escena por una decisión tan inesperada como polémica. En medio de la necesidad de generar ingresos, la exvedette lanzó un nuevo emprendimiento que dejó en shock a sus seguidores y provocó un fuerte revuelo en redes sociales.

A través de sus perfiles XXX, La Ritó se presentó como “calificadora de penes”, un servicio que, según explicó, consiste en evaluar el miembro viril a cambio de una suma de dinero. Los detalles del precio no son públicos: quienes estén interesados deben contactarla de manera privada por Telegram.

EL SERVICIO QUE GENERÓ POLÉMICA

“Califico tu miembro teniendo en cuenta factores como longitud, circunferencia y elevación. ¿Te gustaría?”, escribió la mediática para promocionar la propuesta. La publicación generó reacciones encontradas: mientras algunos usuarios consideraron que no era necesario llegar a este extremo, otros la felicitaron por reinventarse y encontrar una nueva forma de trabajo.

María Eugenia Ritó se reinventa con un trabajo extremo y desata polémica en redes. Crédito: X

La iniciativa se viralizó rápidamente y volvió a instalar a María Eugenia Ritó como tendencia, esta vez por un emprendimiento que muchos calificaron de insólito y de alto voltaje.

Además de este nuevo rol, La Ritó utiliza el canal de mensajería para comercializar fotos y videos eróticos sin censura, parte de los cuales ya circularon en X. En algunos adelantos se la ve completamente desnuda, en producciones pensadas para un público adulto.

“Holaaa amores. ¿Tienen morbo con los pies? Me estuvieron pidiendo bastante contenido de mis pies estos días. Tengo videos a la venta. También, como siempre, totalmente sin ropa en mis videos completos”, escribió para atraer a potenciales compradores.