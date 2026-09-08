María Eugenia Ritó se reinventó una vez más para sobrevivir, y ahora la actriz refacciona y vende inmuebles.

“Estoy feliz, vendí una de mis propiedades”, aseguró la Ritó a Ciudad.

Se trata del duplex en una torre de Belgrano que había remodelado a nuevo.

María Eugenia Ritó.

“Me estoy mudando y hay cosas que no las voy a usar, estoy con los obreros en mi casa y en proceso de cambios, entrenando en el gimnasio, cuidándome con estudios médicos y en breve coaching para volver con todo a la tele”, contó orgullosa.

Quién es el respaldo de Ritó

El reto fue encarado de la mano de Ever Zelaya, a quien María Eugenia define como “mi todo” que le lleva la agenda y realiza las gestiones.

María Eugenia Ritó y Ever Zelaya.

Siempre sensual y provocativa, Ritó es una prolífica influencer: “Aparte estoy con OnlyFans, trabajando a full. Estoy en el top 5 de creadoras de contenido por lo que facturo. ¡Muy feliz!”.

“Estoy muy feliz y levantándome todos los días bien temprano”, cerró María Eugenia Ritó sobre sus nuevos hábitos saludables.