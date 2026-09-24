Hace diez años, Fede Bal y Barbie Vélez oficializaron su romance, el cual terminó en el peor de los términos. En medio de denuncias cruzadas que incluían amenazadas y violencia de género, la pareja terminó su romance y nunca más volvieron a hablarse.

Los años pasaron y, si bien cada uno pudo rehacer su vida, el rencor siempre siguió presente. Carmen Barbieri y Nazarena Vélez, por parte, continúan enemistadas a muerte y no quieren ni siquiera dirigirse la palabra.

Ahora se sumó también la palabra de Alejandro Pucheta, el padre de Barbie, quien no dudó en hablar mal de Fede Bal. Todo se dio en una charla virtual con Juan Etchegoyen, el conductor de Mitre Live.

Fede Bal y Barbie Vélez, cuando estaban en pareja

EL PADRE DE BARBIE VÉLEZ, CONTRA FEDE BAL

Al ser consultado por el tema, Alejandro Pucheta admitió: “Cada vez que veo o escucho algo de eso, automáticamente lo paso porque me hierve la sangre. De verdad, prefiero ni enterarme porque yo me conozco... veo algo y me enrosco. Mejor sigo caminando feliz y contento, pensando en mi nieto”.

El padre de Barbie Vélez apuntó sin piedad contra Fede Bal (Video: Mitre Live)

Durante la entrevista, el padre de Barbie reconoció que esa fue “la peor época de su vida” y, por este motivo, no quiere que le mencionen el tema. “No puedo explicarlo que se siente como papá. Lo más sagrado que uno tiene en la vida es un hijo y para mí, fue un momento horrible”, aseguró Pucheta en la entrevista.

A su vez, reconoció que la insistencia de la prensa fue difícil de sobrellevar: “Me llamaban de todos los programas. Yo soy un cuatro de copas y hasta me invitaron al programa de Mirtha Legrand... para que te des una idea. Yo sentía que si salía a hablar, no se terminaba más y realmente quería que todo pase rápido”.