“Pancake”, la nueva película dirigida por Mariano Laffitte, llegará próximamente a los cines con una historia que combina tensión, secretos, humor y una mirada crítica sobre el mundo de la televisión y la estética de las apariencias.

El filme tiene como protagonista a Andrea Frigerio, quien interpreta a Demi Hurgo, una exitosa conductora de un prime time talk show que atraviesa una situación límite pocas horas antes de salir al aire.

La película también marca el debut absoluto de José María Muscari como protagonista en cine. El elenco se completa con Benjamín Vicuña y Enrique Piñeyro, además de las participaciones especiales de Cristina Invernizzi y Bárbara Cabrera.

Afiche de Pancake

De qué trata “Pancake”

La historia sigue a Demi Hurgo, una reconocida conductora que ingresa a su camarín dos horas antes de comenzar su programa. Pero esa jornada será diferente a todas las demás: tiene previsto entrevistar al candidato presidencial que lidera las encuestas, un personaje excéntrico y controversial cuyas ideas generan fuertes repercusiones.

En el camarín la espera Sebastián, su maquillador, amigo y consejero personal. Mientras trabajan sobre los detalles de su imagen antes del programa, ambos conversan sin filtros y recorren los secretos del mundo del make up.

Todo cambia cuando la asistente de Demi ingresa al camarín y le entrega una carpeta con las preguntas que deberá realizarle al candidato. La conductora descubre que la entrevista fue preparada de antemano y reacciona con furia contra el director general del canal.

Demi se niega a realizar una entrevista arreglada y mantiene su postura incluso después de recibir un llamado del dueño de la señal. Cada vez más presionada, toma una decisión extrema: se encierra en el camarín y bloquea la puerta con todos los objetos que encuentra.

Mientras distintas personas intentan ingresar y resolver la situación, Demi y Sebastián quedan encerrados en un espacio cada vez más íntimo. Allí comienzan a salir a la luz sus secretos, miserias, reproches y cuentas pendientes, al mismo tiempo que ambos reflexionan sobre la estética de la apariencia y la construcción de un ideal.

El elenco de “Pancake”

La película está protagonizada por Andrea Frigerio, José María Muscari, Benjamín Vicuña y Enrique Piñeyro. También participan especialmente Cristina Invernizzi y Bárbara Cabrera.

Pancake es una producción de Cacodelphia Studios y Kahanoff Films & Arts y tiene una duración de 105 minutos.

Ficha técnica de “Pancake”