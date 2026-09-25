Oscar “El Negro” González Oro murió este viernes 25 de septiembre a los 74 años, en Uruguay. El reconocido periodista y conductor radial atravesaba un delicado deterioro en su estado general de salud, con problemas respiratorios, antecedentes cardíacos y dificultades de movilidad que habían afectado su vida cotidiana durante los últimos meses.

La noticia de su muerte generó conmoción en el mundo de la radio y el espectáculo, donde el conductor construyó una extensa trayectoria y se convirtió en una de las voces más reconocidas de los medios argentinos.

De qué murió el Negro Oro: los problemas de salud que atravesaba

Hasta el momento, no se informó un diagnóstico médico único como causa oficial de la muerte de Oscar González Oro. La información disponible señala que el periodista atravesaba un deterioro de su salud general, con distintas afecciones que comprometían su estado físico.

Entre las dificultades de salud que habían trascendido públicamente se encontraban:

Complicaciones respiratorias: el conductor había contado que se quedaba sin aire al caminar distancias relativamente cortas y que la falta de aire afectaba sus actividades cotidianas.

Problemas de movilidad y equilibrio: su estado físico le dificultaba desplazarse con normalidad y aumentaba la necesidad de asistencia para algunas tareas.

Antecedentes cardíacos: en 2017 fue sometido a una cirugía a corazón abierto en la que le realizaron tres bypass, después de que se detectaran obstrucciones en las arterias coronarias.

Es importante distinguir entre sus antecedentes médicos y la causa específica del fallecimiento: no corresponde atribuir su muerte a una enfermedad puntual sin una confirmación médica o familiar que lo establezca.

Las últimas declaraciones del Negro Oro sobre su estado de salud

Durante los últimos meses, González Oro había hablado públicamente sobre las limitaciones físicas que atravesaba en Uruguay, donde se había instalado tras su retiro de los medios.

En una de sus entrevistas, el periodista se refirió a las dificultades que tenía para caminar y a su preocupación por necesitar ayuda para movilizarse. Según el material difundido, expresó: “Nunca voy a pedir asistencia, que me lleven en silla de ruedas porque me da vergüenza, no quiero verme así”.

La frase reflejaba la incomodidad que le generaba la pérdida de autonomía y el impacto que tenía el deterioro físico en su vida personal.

El conductor también había reconocido que la situación le impedía viajar a Madrid para visitar a sus hijos, una de las consecuencias personales más dolorosas del avance de sus dificultades de salud.

Los mensajes de despedida que había compartido en sus redes sociales

En el período previo a su muerte, algunas de las publicaciones de Oscar González Oro en redes sociales despertaron preocupación entre sus seguidores y colegas.

El periodista había compartido reflexiones sobre la vida, el paso del tiempo y la muerte, además de textos con un tono de despedida. En uno de los mensajes citados en la información difundida, escribió: “Muy cerca de mi ocaso”.

En otra publicación, agradeció a quienes lo habían acompañado durante su carrera y su vida pública: “Recibí mucho a lo largo de esta vida. Ustedes me hicieron vivir enteramente. Gracias por todo y también les di casi todo lo que tenía”.

Las publicaciones se sumaron a la preocupación que ya generaban las dificultades físicas que había relatado públicamente.

Cabe recordar que en 2025 sus reflexiones sobre la finitud también habían generado inquietud. En aquella oportunidad, González Oro aclaró que no todos los mensajes que compartía en redes estaban relacionados con su estado personal.

González Oro contó cómo nació su atracción por los hombres (Foto: Web)

La trayectoria de Oscar “El Negro” González Oro en la radio argentina

Oscar González Oro fue una de las voces más reconocidas de la radio argentina. A lo largo de su carrera condujo programas de gran repercusión y se consolidó como una figura central del periodismo y el entretenimiento radial.

Entre sus ciclos más recordados se encuentra El Oro y el moro, programa que encabezó durante años y que se convirtió en una referencia de la radio nacional.

En 2021, el conductor había anunciado su retiro de los medios y explicó que quería dedicar más tiempo a su vida personal, sus hijos y sus nietos.

Su fallecimiento, a los 74 años, marca el final de la trayectoria de un comunicador que dejó una huella significativa en la radio argentina.