Este viernes 25 de septiembre, desde el Sanatorio Mater Dei dieron a conocer un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. Según el comunicado oficial difundido en Puro Show, la conductora “se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio” y continúa avanzando favorablemente en su recuperación.

Además, el parte destaca que está incrementando su actividad física con el acompañamiento del equipo de kinesiología: “La señora Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de kinesiología. Continuará internada hasta completar su recuperación para poder volver a sus actividades diarias”.

El nuevo parte médico de la salud de Mirtha Legrand (Foto: captura de eltrece).

Además, desde la institución agradecieron especialmente “a todos la comprensión y respeto” a la hora de informar sobre el estado de salud de la conductora. Por último, la clínica informó cuándo habrá una nueva actualización: “De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”.

JUANA VIALE CONDUCIRÁ LA NOCHE DE MIRTHA Y ALMORZANDO CON JUANA MIENTRAS SU ABUELA SE RECUPERA

La salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo a su entorno y a sus seguidores. Mientras la conductora atraviesa una internación por un cuadro de neumopatía, la producción de programa y el de su nieta decidió que Juana Viale continúe al frente tanto de los almuerzos como de las cenas en la pantalla de eltrece.

La información fue confirmada en el ciclo Puro Show, donde detallaron que la actriz seguirá conduciendo ambos envíos hasta que su abuela se recupere. “Juana va a seguir adelante de los almuerzos y las cenas del programa de Mirtha Legrand, esperando la recuperación de la reina”, señaló Matías Vázquez.

Mirtha Legrand y Juana Viale

Según informó la prensa de eltrece a este sitio, Juana Viale estará al frente de todos los programas hasta que Mirtha Legrand esté en condiciones de retomar su ciclo, una vez que reciba el alta médica y los profesionales de la salud determinen que puede volver a la televisión.

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