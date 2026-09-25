Facundo Moyano apareció este viernes en el programa de Moria Casán para dar su versión sobre el escándalo que se generó tras el episodio en la vía pública con Candela Arizaga, por el que tiene una causa en la Justicia, y las distintas acusaciones que comenzaron a circular en televisión.

El dirigente llegó sobre el final del ciclo y explicó por qué decidió romper con el consejo de quienes le recomendaban no salir a hablar y esperar a que el tema perdiera repercusión: “Hay muchos que me dicen: ‘No salgas, no hagas nada, esperá que todo pase’. Pará, ¿por qué tengo que esperar que todo pase?”, expresó frente a La One.

Candela Arizaga. Fotos: Instagram candelamagaliok

En medio de su descargo, Facundo cuestionó algunas de las versiones que, según relató, fueron difundidas públicamente y que incluso habrían generado dudas entre personas de su entorno. “Dijeron que tenían pruebas de que el perro tomó falop... de un espejo, ¿tengo que aclarar eso?“, dijo indignado.

FACUNDO MOYANO LE EXPLICÓ A MORIA CASÁN POR QUÉ LLORÓ ANTES DE IR A SU PROGRAMA

Durante la conversación con Moria Casán, Facundo Moyano señaló que lo que más le afecta no son las críticas públicas, sino que las versiones hayan llegado a personas de su círculo: “Hay gente cercana que también le entra la duda”, manifestó.

Facundo Moyano habló en el programa de Moria Casán (Foto: captura de eltrece).

Entonces, la conductora le preguntó “¿Por qué lloraste, bebé?“, y él respondió sincero: ”No lloré porque me critiquen, sino porque no puedo ver a Candela, se dice que violé la perimetral, que me van a meter preso...“.

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