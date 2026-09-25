Marta Fort atraviesa un momento de cambios y nuevos desafíos. Mientras se prepara para debutar en MasterChef Celebrity, la influencer también disfruta de una nueva etapa en su vida personal.

En diálogo con Ciudad durante la presentación del reality de Telefe, habló sobre su relación amorosa y contó cómo se encuentra actualmente con su novio.

“Ah, la verdad que súper bien”, respondió Marta cuando le preguntamos cómo estaba su relación. La joven, que blanqueó su romance con Juan Manuel Ramírez en las últimas semanas, se mostró relajada al hablar de su presente sentimental y compartió algunos detalles de sus planes junto a su pareja.

Video: Ciudad Magazine

Marta Fort habló de su relación y anticipó sus planes con su novio

Durante la charla, Marta contó que iba a reencontrarse con su pareja al día siguiente y que, a pesar de tener una agenda laboral exigente, buscaba compartir tiempo con él.

“La voy a buscar mañana”, expresó cuando habló sobre su encuentro. Luego, ante la consulta sobre si tenían planes para el fin de semana, respondió con entusiasmo: “Olvidate, sí. Obvio”.

La influencer aclaró que tiene mucho trabajo, pero que también quiere aprovechar los momentos junto a su novio. “Yo tengo mucho trabajo, pero... nada, me voy a acompañar y en parte, bueno, disfrutar con él también”, explicó.

De esta manera, Marta dejó ver que atraviesa con entusiasmo su nueva relación, mientras combina sus compromisos profesionales con el tiempo que comparte en pareja.

Martita Fort en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Quién es Juan Manuel Ramírez, el novio de Marta Fort

El romance de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez comenzó de una manera particular: ambos se conocieron a partir de una dinámica de búsqueda de pareja en el programa de streaming Blender at Night, conducido por José María Listorti.

En agosto, la influencer había contado que viajó a Disney con uno de los participantes del casting amoroso que se había realizado en el programa. Tiempo después, el vínculo avanzó y Marta comenzó a mostrar públicamente a Juan Manuel en sus redes sociales.

A principios de septiembre, compartió una imagen del joven y ambos comenzaron a hacer más visible su relación. La pareja también realizó una escapada a Mendoza, donde disfrutaron de la nieve y compartieron momentos junto a Marisa, la madrina de Marta.

Martita Fort habló de su romance con Juan Manuel Ramírez (Foto: captura de eltrece).

Marta Fort se prepara para su debut en MasterChef Celebrity

En paralelo con su presente amoroso, Marta Fort se prepara para afrontar un nuevo desafío televisivo: su participación en la nueva edición de MasterChef Celebrity.

El reality de cocina, conducido por Wanda Nara, tiene previsto su estreno para el lunes 28 de septiembre a las 22.15 por Telefe. El jurado estará integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien reemplazará a Donato de Santis.

Marta forma parte de los 24 participantes confirmados para esta temporada, que reúne figuras del espectáculo, la música, el deporte, el periodismo y el streaming.

El ingrediente que Marta Fort heredó de su papá y desató carcajadas

Durante su entrevista con Ciudad, también habló de sus gustos gastronómicos y de los recuerdos vinculados a su familia.

Ante la pregunta de qué ingrediente heredó de su padre, Martita respondió resolutiva: “No sé, ¿el edulcorante? jaja".

Foto: Instagram (@martacfort)

Y consultada por los sabores que compartió con Ricardo Fort y su familia, y por los platos que le recuerdan a personas especiales, mencionó la entraña y contó que en su casa predominaban las comidas basadas en pollo, arroz y carne.

Con su debut en el reality cada vez más cerca y una nueva relación que disfruta con entusiasmo, Marta Fort atraviesa una etapa en la que combina la exposición televisiva, sus proyectos laborales y su vida personal.

Video: Julieta Aime