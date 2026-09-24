Nora Colosimo se sumó al panel de LAM y desde entonces no ha parado de generar material para el programa de Ángel de Brito, a veces de forma directa con sus declaraciones, como este jueves, cuando contó que si lo iría a visitar a la cárcel a Martín Migueles en caso de que sea condenado.

El nombre de Migueles resurgió esta semana cuando el Banco Central decidió denunciarlo ante la Justicia por su rol en la casa de cambio en la que era socio con Elías Piccirillo, aduciendo que vendieron moneda extranjera por un monto de 250 millones de dólares en el cepo cambiario sin poder justificar el origen de ese dinero.

Nora Colosimo, Wanda Nara y Martín Migueles (Fotos: capturas América TV y Instagram @wanda_nara)

Esta situación, la llevo a Nora a protagonizar, junto a Wanda, un fuerte cruce con Karina Iavícoli que incluyó un insulto de la conductora de MasterChef Celebrity contra la periodista. Pero este jueves, la ausencia de Karina, animó a Nora a hablar un poco más abiertamente de su yerno.

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En LAM, Nora se sometió a un cuestionario intensivo de Ángel y sus panelistas.

Ángel de Brito: -¿Te preocupa todo lo que está pasando con Migueles?

Nora Colosimo: -Mirá, no sé si la palabra es ‘me preocupa’. Me da curiosidad. Me da intriga, pero yo le creo. Él tuvo una charlita conmigo, ¿saben?

ADB: -¿Cómo es Migueles? Yo no lo conozco. A los otros sí los conocía, pero a él...

NC: -Es simpático, es agradable, es compañero.

ADB: -¿La cuida a Wanda?

NC: -Sí, sí.

ADB: -¿Y por qué ella no lo blanquea del todo? Viste que le costaba decirme que él le mandó flores…

NC: -No, bueno, yo pienso que como él no es mediático, él...

ADB: -Pero bueno, está con Wanda nada, ¿no?

NC: -No, bueno, pero… ¿Qué culpa tiene? A ver, te enamorás de Wanda…

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Pilar Smith: -¿Los chicos lo quieren?

NC: -Sí, todos. Absolutamente todos: los chicos, los perros, yo, todos.

Denise Dumas: - En la charla que tuvieron, ¿qué te dijo él? ¿Que era mentira?

NC: -Él me dijo que, bueno, que obviamente estaba a disposición y que él no había hecho nada malo. Te digo que le creo. Es una explicación muy larga. y él me dijo que justamente no la va a dar en los medios.

ADB: -¿Lo irías a visitar a la cárcel?

NC: -Esa pregunta me la hicieron hoy también. No va a ir a la cárcel. ¿Por qué tiene que ir a la cárcel?

ADB: -No, bueno, se está diciendo. El amigo está preso…

NC: - Sí, pero por otro motivo. No mezclemos, Ángel.

PS: -¿Arrancó como personal trainer de ella?

NC: -No sé cómo arrancaron, pero sí que la entrenaba también.

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