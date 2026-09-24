Julieta Poggio se animó a participar de un reality otra vez tras salir tercera en Gran Hermano 2022 y, en medio de su debut en MasterChef Celebrity, protagonizó una experiencia que incluyó un accidente con aceite caliente, clases con un chef y una pregunta que despertó risas.

En entrevista exclusiva con Ciudad Magazine, la actriz contó cómo atraviesa esta etapa, habló de la quemadura que todavía no terminó de curarse y reveló algunos detalles de su relación con la cocina.

Lejos de presentarse como una experta entre las hornallas, Julieta reconoció que tuvo que aprender desde el comienzo. De hecho, una de las anécdotas más llamativas de la charla surgió cuando recordó su primera clase con un chef y la particular consulta que le hizo antes de empezar.

Julieta Poggio en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

La insólita pregunta de Julieta Poggio a un chef profesional

Antes de enfrentarse a las exigencias de la cocina, Julieta tuvo una primera clase con un chef que, según contó, había contratado porque vivía en su casa. La actriz explicó que se tomó la experiencia con mucho compromiso y quiso conocer cómo serían las clases.

Sin embargo, su pregunta inicial sorprendió al profesional. “Le pregunté si íbamos a cocinar sentados o parados”, relató entre risas.

La reacción del chef fue el silencio, según reconstruyó la propia Julieta durante la entrevista. La anécdota refleja el acercamiento de la actriz a una actividad que no dominaba y que la llevó a familiarizarse con técnicas, preparaciones y dinámicas diferentes.

Video: Ciudad Magazine

Su confesión le puso un toque de humor a la conversación y mostró una faceta más espontánea de la participante, que se encuentra atravesando un proceso de aprendizaje en la cocina.

Julieta Poggio habló de su accidente con aceite: “No me quiero quemar más”

Durante la entrevista, la actriz también fue consultada por el accidente que sufrió con aceite caliente. Al preguntarle cómo se encontraba, aclaró que todavía no se había recuperado por completo.

“No, todavía no. Todavía no se me curó”, respondió. Julieta explicó que le habían advertido que la recuperación podía demorar bastante tiempo debido a que se trataba de una quemadura con aceite. A su vez, destacó que la lesión había sido en la mano izquierda.

Aunque reconoció que tuvo la suerte de que no fuera la derecha, la experiencia le dejó un temor concreto: volver a quemarse.

Julieta Poggio mostró cómo quedó su mano tras quemarse en Masterchef Celebrity (Foto: Instagram/@poggiojulieta).

“No, volverme a quemar. No me quiero quemar más. Fue muy feo”, expresó cuando le preguntaron si le daba más miedo Germán Martitegui como jurado o volverse a quemar.

Julieta Poggio mostró cómo le quedó la mano tras quemarse en Masterchef Celebrity (Foto: captura de Telefé).

La comida que conecta a Julieta Poggio con su familia

Además de hablar sobre el aprendizaje y las dificultades de cocinar, Julieta compartió una faceta más personal al recordar las comidas que tienen un significado especial en su vida.

Cuando le preguntaron si algún plato le traía recuerdos familiares o de alguien importante, mencionó el estofado y el asado.

“El estofado, muy de familia, de los domingos, un buen asadito”, contó.

Julieta Poggio y su inesperada confesión sobre las amistades

Durante la charla, Julieta también se refirió a las situaciones en las que se sintió “quemada” en sus vínculos personales. Al preguntarle si alguna vez le había pasado por confiar demasiado en alguien, la actriz respondió que sí y aclaró que la experiencia había ocurrido principalmente en el ámbito de las amistades.

“Sí, con amistad, más que nada”, expresó Julieta, en una breve referencia a situaciones que la marcaron en sus relaciones personales, y después de descartar que haya sido con un ex.

“Me he quemado por confiar en una relación. En el plano de la amistad, más que nada”. Julieta Poggio

Julieta Poggio y su nuevo desafío: aprender a cocinar frente a las cámaras

La experiencia de Julieta en MasterChef Celebrity la llevó a explorar un ámbito diferente de los proyectos que desarrolló durante su carrera. La actriz, que se hizo conocida por su participación en Gran Hermano, continuó trabajando en el entretenimiento y ahora enfrenta el desafío de desenvolverse en la cocina.

Su relato combina el humor de una primera clase con un chef, la dificultad de aprender nuevas técnicas y las consecuencias de un accidente que todavía no terminó de superar.

Con una mirada espontánea sobre su experiencia, Julieta compartió cómo se está adaptando a esta nueva etapa y dejó una confesión clara sobre lo que espera evitar de ahora en adelante: volver a quemarse.

Video: Julieta Aime