Carlos Baute se encuentra en Argentina con una intensa agenda profesional. El cantante venezolano visitó Nuevo Día, el programa que conduce Flavia Palmiero de lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine, y luego habló en exclusiva con este portal sobre su presente, sus proyectos, su participación como jurado de Es Mi Sueño y el esperado show que realizará el próximo viernes 2 de octubre en el Teatro Ópera.

“Estoy encantado de estar con Flavia, no había estado nunca con ella, una mujer espectacular, linda”, expresó el artista sobre su visita a Nuevo Día.

En diálogo con Ciudad Magazine, Baute también adelantó detalles de la presentación que prepara para el 2 de octubre. El espectáculo se llamará “Contando Historias” y tendrá un formato diferente al de sus conciertos habituales.

Video y foto: Ciudad Magazine.

“Va a ser diferente porque voy a contar las historias del por qué compuse las canciones, qué sucedió detrás de cada canción”, explicó. Y agregó: “Para mí va a ser un ejercicio súper lindo porque me han hecho recordar el momento en que la compuse, cuál fue la inspiración, qué sucedió, qué musa vino en ese momento”.

Sobre lo que el público podrá disfrutar durante esa noche, anticipó: “Va a ser una noche mágica, y van a pasar muchas cosas, vienen invitados”.

Las entradas para el show ya están disponibles a través de Ticketek. Durante la presentación, Baute repasará algunas de las canciones más importantes de su extensa trayectoria, entre ellas “Colgando en tus manos”, “Amarte bien”, “Te regalo” y “Quién te quiere como yo”..

CARLOS BAUTE REVELÓ QUÉ SIENTE CADA VEZ QUE SUBE AL ESCENARIO

Con más de 25 años de carrera, Carlos Baute reconoció a Ciudad Magazine que todavía mantiene intacta su pasión por cantar en vivo. Sin embargo, aseguró que una de las cosas que más le cuesta de su profesión es pasar tiempo lejos de su familia.

Carlos Baute en los Premios Gardel (Foto: Movilpress)

“Es un vicio estar en un escenario, deseo estar en los escenarios”, confesó.

Luego profundizó sobre el aspecto más difícil de su trabajo: “Es muy difícil para mí salir tanto tiempo fuera de casa por mi familia, por mis hijos y mi mujer, pero cuando me monto en un escenario, es mi momento”.

“Estoy feliz, con la conexión del público, y hacer feliz a la gente, a mí me da felicidad”, aseguró el cantante.

Además, contó que antes de cada presentación mantiene un pequeño ritual junto a su banda: “Siempre caliento la voz, y nada, luego hacemos un grito de guerra entre los músicos y yo, y vamos para afuera”..

CARLOS BAUTE Y SU EXPERIENCIA COMO JURADO DE “ES MI SUEÑO”:

Mientras prepara su regreso al escenario porteño, Carlos Baute también disfruta de su participación en Es Mi Sueño, donde comparte el jurado con Abel Pintos, Joaquín y Jimena Barón, bajo la conducción de Guido Kaczka.

Carlos Baute con Guido Kaczka en Es mi Sueño

“Es Mi Sueño es espectacular, ha sido un sueño para mí estar en el programa, porque he conocido una gente divina”, expresó.

El cantante destacó especialmente su vínculo con Abel Pintos, a quien conocía por su trayectoria musical, pero con quien no había tenido la posibilidad de compartir tantas horas de trabajo.

“Yo le llamo un profesor de vida, profesor de canto, de música. Es un tipazo, un tipo muy generoso, muy linda persona, un ser muy especial, un ser de luz”, afirmó sobre su colega.

También tuvo palabras para el resto del equipo: “Joaquín, personajazo, le amo, no le conocía, y a Jimena ya le quiero desde hace muchos años, porque ya había estado en una serie con ella”.

Sobre Guido Kaczka, agregó: “Sabía que era un crack, pero es increíble, yo creo que nació haciendo tele”.

Para Baute, uno de los grandes atractivos del programa está en sus participantes. “El talento que hay en Argentina es de locos, así que me lo estoy pasando muy bien”, destacó..

EL NUEVO DISCO DE CARLOS BAUTE TENDRÁ TALENTO ARGENTINO

Su paso por Argentina también está relacionado con un nuevo proyecto musical. El cantante contó que está terminando un disco de grandes éxitos que está realizando entre España y nuestro país junto a distintos artistas argentinos.

Entre los músicos con los que está trabajando mencionó a FMK y Estani, con quienes prepara nuevas versiones de algunas de sus canciones.

“Estamos haciendo, por ejemplo, un tema que ha sido mío, bailable, urbano, lo llevo a balada. Estamos haciendo locuras, pero están quedando muy bien”, adelantó.

“Estoy muy contento con lo que se está haciendo, así que pronto salimos con el promocional y espero que les guste”, agregó, antes de destacar especialmente el aporte de los artistas locales: “Ahí está el sello del talento argentino”..

LA DIVERTIDA CONFESIÓN DE CARLOS BAUTE SOBRE SUS COMIENZOS

Durante la entrevista, Carlos Baute fue consultado sobre si hubo algún participante de Es Mi Sueño con el que se sintiera identificado o que le recordara sus primeros pasos en la música. Fue entonces cuando compartió una divertida anécdota de su infancia.

Junto a Marta Sánchez en los Premios Juventud 2026: "Esta vez celebrando algo que jamás imaginamos: 1 BILLÓN de vistas de Colgando en tus manos". Instagram carlos_baute

Baute explicó que se sintió identificado con Margarita Ponce, la niña de 11 años oriunda de Salta que ganó la primera temporada del reality de canto de Guido Kaczka, porque él también comenzó a cantar desde muy chico.

“Yo con ocho años de edad ya fui a mi primer programa de televisión, a un concurso de canto parecido a esto”, recordó.

Sin embargo, aquella primera experiencia televisiva no terminó como esperaba. “Yo no llegué a la final porque me hice pis detrás del escenario y no llegué”, confesó entre risas.

A los 13 años, Baute tuvo la posibilidad de dar un paso profesional al incorporarse al grupo Los Chamos.

Además, destacó a otro participante que lo sorprendió especialmente: “Vi a un señor de 70 y pico de años cantando tango, que dije: ‘Ojalá yo llegue a su edad y siga cantando mis canciones’”.”.

QUÉ DIJO CARLOS BAUTE FUE EL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ

Otro de los temas que abordó durante la charla fue el accidente que sufrió recientemente mientras practicaba surf.

“Fue surfeando en una piscina de olas”, explicó sobre el episodio. Según relató, una tabla terminó golpeándolo en la muñeca debido a la particular dinámica de las olas artificiales.

Video: Instagram carlos_baute

“Como son como raras las olas, pues sale suspendida la tabla cada vez que tú la lanzas y sale como un pepino. Eso salió y me dio en la muñeca”, detalló.

El accidente lo obligó a utilizar una escayola durante más de un mes. “Tuve un mes y pico con escayola y tal, pero bueno, ya está perfecto”, aclaró..

CARLOS BAUTE, LEJOS DE LA FARÁNDULA ARGENTINA: “NI DE NINGÚN LADO”

Hacia el final de la entrevista, Carlos Baute fue consultado sobre su relación con la farándula argentina y fue contundente al asegurar que no sigue la actualidad del espectáculo ni de Argentina ni de ningún otro lugar.

“No sigo ni la de Argentina ni la de ningún lado”, afirmó.

Consultado específicamente por Wanda Nara y Mauro Icardi, fue todavía más claro: “No, soy cero”.

“Después me entero de cosas, pero cuando me lo dicen. Si quieres tú me cuentas”, cerró entre risas, dejando en claro que actualmente su atención está puesta en la música, la televisión y su próximo encuentro con el público argentino.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.