Carolina Kopelioff se encuentra atravesando un nuevo desafío profesional con su participación estelar en Cautiva, la serie de TNT y Flow que aborda una historia marcada por la falta de libertad de mujeres en un convento.

En diálogo con Ciudad Magazine, la actriz habló sobre su experiencia en el proyecto, su relación con la religión y la manera en que la ficción puede interpelar desde situaciones que van más allá del encierro físico.

Durante la entrevista, Kopelioff también reflexionó sobre las formas en que las personas pueden sentirse cautivas en su propia vida y compartió una mirada personal sobre el peso de los pensamientos.

Carolina Kopelioff habló de su salto a la pantalla y la responsabilidad de protagonizar una ficción

Al ser consultada sobre cómo vive el hecho de estar ahora más tiempo en pantalla y asumir una mayor carga horaria de trabajo, Carolina Kopelioff destacó la importancia del equipo que forma parte del proyecto.

Video: Ciudad Magazine

“No creo que haya diferencia. Es como, bueno, obviamente, más carga horaria. Sí, obviamente uno siente una responsabilidad, pero esto es un equipo y es así”, explicó la actriz.

De esta manera, Kopelioff hizo hincapié en el trabajo colectivo y en la dinámica que implica formar parte de una producción audiovisual, en la que cada integrante tiene un rol fundamental.

Carolina Kopelioff sorprendió al hablar de su vínculo con la religión: “Es nulo”

Uno de los momentos de la entrevista se produjo cuando le preguntamos a Carolina Kopelioff si alguna vez se había imaginado interpretando a una monja y cómo era su relación personal con la religión.

La respuesta de la actriz fue contundente y sin rodeos: “No, mi vínculo es nulo”.

Sin embargo, la intérprete explicó que ese tipo de proyectos le resultan interesantes, especialmente por los universos extremos que proponen y por la posibilidad de explorar realidades diferentes a las propias.

“También este tipo de proyectos me gustan. De esos universos medios extremos que me interesan a mí de ver”, expresó.

Carolina Kopelioff, Lorena Vega y las directoras de Cautiva. Foto: prensa

Carolina Kopelioff. Foto: prensa

Carolina Kopelioff. Foto: prensa

Carolina Kopelioff. Foto: Movilpress

El feminismo y la falta de libertad de las mujeres: la reflexión de Carolina Kopelioff

Cautiva plantea una historia ambientada en un convento, inspirada en las denuncias del Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá (Entre Ríos, Argentina). En ese contexto, Ciudad indagó con Kopelioff si la serie la interpelaba desde una perspectiva feminista.

La actriz aclaró que la ficción cuenta una historia situada en un convento y que no todas las instituciones de ese tipo atraviesan necesariamente las mismas situaciones. Sin embargo, amplió la mirada hacia otras formas de cautiverio que pueden experimentar las mujeres en distintos ámbitos de la vida.

“Creo que más allá digo, se cuenta una historia y en un convento, donde no todos los conventos pasan esto”, señaló.

Y agregó: “No, obviamente que hay otras situaciones donde las mujeres nos podemos sentir cautivas”.

Para Carolina, uno de los aspectos más importantes que plantea la serie es la posibilidad de construir redes de apoyo y encontrar en otras personas una herramienta para salir adelante.

“Hay algo bueno para mí de la serie que muestra como algo de la red, ¿no? Y cómo apoyarse en una red para salir adelante y para poder hablar y decir sin miedo”, reflexionó.

Carolina Kopelioff reveló si alguna vez se sintió cautiva: “El encierro solamente está en tu cabeza”

En otro momento de la entrevista, la actriz fue consultada sobre si alguna vez había experimentado en su propia vida la sensación de sentirse cautiva.

Kopelioff explicó que no lo vivió en un sentido literal, pero reconoció que sí puede relacionarlo con determinadas ideas o situaciones personales.

“Es como el enrosque de los pensamientos. Yo a veces soy muy de pensar y pensar y pensar”.

Luego, Carolina compartió una frase que sintetizó su mirada sobre las distintas formas de cautiverio: “Por ahí el encierro solamente está en tu cabeza”.

La reflexión de Kopelioff se vincula con una de las temáticas centrales de la conversación: la posibilidad de reconocer aquellas situaciones que limitan la libertad y la importancia de contar con una red que permita hablar, pedir ayuda y avanzar.