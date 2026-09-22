La arquitectura, los paisajes y la memoria de Italia llegan a Buenos Aires de la mano de Félix Fernando Fassone, el artista argentino que presenta su nueva muestra, Venecia & Puglia: Trazos de Italia. La exposición se inaugurará el jueves 24 de septiembre a las 19 horas en el Espacio Cultural Carlos Gardel, ubicado en Olleros 3640, CABA.

La propuesta reúne 25 obras: 11 inspiradas en Venecia y 14 en Puglia, realizadas con diferentes técnicas, entre ellas óleo, tinta y café y acrílico. A través de trazos libres y una mirada personal sobre el territorio italiano, Fassone construye una serie que combina arquitectura urbana, paisajes costeros y una interpretación emocional de los lugares que lo marcaron.

Félix Fassone y su mirada artística sobre Venecia y Puglia

La muestra propone un recorrido por dos regiones italianas a partir de una estética en la que predominan los tonos verdes, ocres y grises, junto con fondos limpios y líneas negras que delinean edificios, espacios urbanos y paisajes.

Las obras de Fassone no buscan reproducir los escenarios de manera exacta. Por el contrario, se construyen a partir de un dibujo gestual y espontáneo, que registra la atmósfera y el pulso de cada lugar. La arquitectura aparece así como un territorio en movimiento, atravesado por la memoria y la interpretación del artista.

Foto: prensa

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En esta serie, la línea y el vacío funcionan como elementos centrales. El resultado se ubica en un punto intermedio entre lo figurativo y lo emocional: los espacios reconocibles se transforman a partir de la sensibilidad de quien los observa y los representa.

“Cuando conocí Venecia sentí que estaba en una escenografía gigante”

Venecia ocupa un lugar destacado en la exposición. Al recordar su experiencia en la ciudad italiana, Fassone explicó cómo el impacto visual del lugar lo llevó a comenzar a pintar sus paisajes.

“Cuando conocí Venecia sentí que estaba en una escenografía gigante, no tuve palabras, empecé a pintar”.

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El artista también se refirió a la riqueza cultural e histórica de la ciudad, marcada por sus canales, su arquitectura y la presencia de distintas comunidades religiosas. En su recorrido por Venecia, destacó además la influencia de figuras de la música y el arte como Antonio Vivaldi, Bellini, Tiziano, Tintoretto, Veronese y Canaletto.

La Bienal de Venecia y sus museos también forman parte de la mirada del artista sobre la ciudad, al igual que sus paisajes y la experiencia de contemplar los canales.

Quién es Félix Fernando Fassone

Félix Fernando Fassone nació en Argentina y vive en Brasil desde hace 35 años, aunque mantiene un vínculo con su país de origen y con la memoria de los lugares que formaron parte de su historia personal.

Antes de dedicarse de manera más visible a la pintura, Fassone trabajó como periodista y fue director de revistas de celebridades como Caras Brasil y Contigo, pertenecientes a la editorial Abril. La pintura, según la presentación de la muestra, siempre ocupó un lugar más íntimo y alejado de su faceta pública.

A lo largo de su trayectoria artística, participó en exposiciones en ciudades como São Paulo, Buenos Aires, Campinas, Bahía, Santo André y Venecia. También fue invitado a la Bienal de Firenze, sumando nuevas experiencias a su recorrido en el mundo del arte.

Cuándo y dónde visitar la muestra Venecia & Puglia: Trazos de Italia

La exposición podrá visitarse desde el 24 de septiembre en el Espacio Cultural Carlos Gardel. La inauguración será a las 19 horas y la entrada es libre y gratuita.

Venecia & Puglia: Trazos de Italia

Inauguración: jueves 24 de septiembre, a las 19 horas.

Lugar: Espacio Cultural Carlos Gardel, Olleros 3640, Ciudad de Buenos Aires.

Entrada: libre y gratuita.

Destino de la recaudación: el 40% de lo recaudado por la venta de las obras será destinado al Espacio Cultural Carlos Gardel.