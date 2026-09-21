Lucas Blondel, futbolista de Huracán (que ayer convirtió un gol ante River), se cansó y salió públicamente en defensa de Morena Beltrán, su futura esposa, luego de los comentarios realizados por un periodista deportivo.

A través de una historia de Instagram, el jugador cuestionó la manera en la que se refirieron a la periodista y criticó que se utilizara una imagen de ella para hablar sobre su aspecto físico y presentarla como un “logro” que alguien podría conseguir.

El descargo de Blondel apuntó contra el tipo de contenido que, según su mirada, se difunde sobre las mujeres vinculadas con futbolistas. Aunque no mencionó de manera explícita al periodista en el texto publicado, el usuario señalado es Lucas Schmidt, quien realiza contenido relacionado con el ámbito deportivo.

Morena Beltrán y Lucas Blondel, muy enamorados (Foto: Instagram @morenabeltran10)

“Lamentablemente hoy en día se celebran este tipo de contenidos y la verdad no me parece justo tener que aguantar que una persona que se hace llamar periodista deportivo hable de esta manera de mi futura mujer”, comenzó el futbolista.

Foto: IG Lucas Blondel

La fuerte reacción de Lucas Blondel por los comentarios sobre Morena Beltrán

En su mensaje, Blondel cuestionó que Morena Beltrán fuera descripta como un objeto de deseo y que se utilizara una fotografía de la periodista en traje de baño para acompañar los comentarios.

“Describiéndola como un ‘caramelo’, poniendo una foto en malla y diciendo que conseguirla sea un logro, como si fuera un premio a ganar”, escribió el jugador de Huracán.

La frase fue uno de los puntos más contundentes de su publicación y reflejó el enojo del futbolista con la forma en que se habló de su pareja.

Blondel también marcó una diferencia entre las críticas que recibe por su desempeño dentro de la cancha y los comentarios dirigidos hacia las mujeres de los deportistas.

“Uno siempre acepta las críticas e incluso insultos cuando son referidas a lo deportivo, pero sinceramente no escucho que hablen de otras mujeres de deportistas de esta forma”, sostuvo.

“Me hace mejor persona cada día”: el mensaje de Blondel a Morena Beltrán

Además de cuestionar los comentarios del periodista, el futbolista aprovechó su descargo para expresar lo que significa su relación con Morena Beltrán.

“Más allá de esto, sí, les digo que haber encontrado el amor de mi vida y tener una mujer como ella que me hace mejor persona cada día es de las cosas que más feliz me hace”, manifestó.

Con esas palabras, Blondel destacó el lugar que ocupa la periodista en su vida y dejó en claro que no estaba dispuesto a permanecer en silencio frente a los comentarios que consideró inapropiados.

Lucas Blondel también habló de su carrera futbolística

En la parte final de su publicación, el jugador de Huracán se refirió a su trayectoria profesional y a las críticas que recibe por su desempeño deportivo.

“Con respecto a mi carrera deportiva, ya que estamos, les digo que estoy muy orgulloso de lo que construí, mucho o poco, según la mirada de cada uno”, expresó.

También recordó al niño que fue y aseguró que entiende las reglas de la actividad futbolística, aunque aprendió a expresarse cuando considera que es necesario.

“Para el luquita que sufría de niño, muchísimo. Entiendo las reglas del juego y dejo pasar la mayoría de estas cosas, pero también aprendí que está bueno expresarse, con respeto por supuesto”, escribió.

El mensaje terminó con una reflexión dirigida a sus seguidores: “Sean felices y no odien que hace mal”, acompañada por un corazón rojo.

Por el momento, el descargo de Blondel expone su postura sobre los comentarios hacia Morena Beltrán. No se incluye en el material compartido una respuesta del periodista señalado, por lo que cualquier réplica deberá ser incorporada una vez que sea verificada.