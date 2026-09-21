La entrevista que Guillermo Lobo le hizo a la teniente de navío de la Fragata Libertad se hizo viral el fin de semana, por lo que muchos interpretaron como un fenómeno paranormal, pero el periodista aclaró lo sucedido con la oficial de la Armada Argentina que se evaporó en vivo.

Para desilusión de los conspiranoicos, Lobo resumió lo que pasó con Loreley Beratz: “Se fue del cuadro y desapareció”.

Luego bromeó entre risas: “Me tranquilicé mucho cuando pude hablar con ella, porque durante seis horas no aparecía”.

La entrevista original de Guillermo Lobo a Loreley Beratz en la Fragata Libertad.

“Muchos ven bug de la Matrix, otros ven una cuestión paranormal, otros ven un giro de cámara”, reconoció irónico en una nota con Puro Show.

Qué pasó

La pantalla estaba con un plano partido, con mitad de la fragata, por eso dejó fuera de cámara el movimiento de la tripulante después de la entrevista.

Guillermo Lobo recibió a Loreley Beratz tras la entrevista viral en la Fragata Libertad.

Sin embargo, en el “crudo”, se pudo ver a Loreley Beratz retirarse tras la entrevista con Guiillermo Lobo, a quien visitó a los estudios de TN este lunes.