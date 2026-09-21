La carrera de Fausti Bo (22) se abre paso al teatro con el protagónico de Casi Fiel, la comedia de Leo Rodríguez que comparte en escenario con Imanol Rodríguez, Renata Blasevich, Pía Scarnato, Celeste Pamio y Agustina Firpo.

Antes del estreno del viernes 9 de octubre a las 20 en el Teatro Premier Live (Av. Corrientes 1565, CABA), el streamer estrella de Prende se refirió a su convivencia con Juli Castro, quien a su vez se luce en La Llamada.

—Fausti, volvés al teatro con Casi Fiel. ¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa?

—Estamos tranquilos, muy contentos. Volvemos al teatro, que es hermoso. Me está gustando mucho este camino de la actuación, así que bien.

Foto: Movilpress.

—¿Y qué opina Juli Castro de eso de ser Casi Fiel?

—Sí, está todo bien con Juli. Ella sabe que es todo acting, todo actuación.

—Entonces sos 100% fiel, no Casi Fiel.

—¡100 por ciento! 101.

Juli Castro y Fausti Bo. (Foto: @fausti_bo)

—Contame, ¿de qué trata la obra?

—Son dos amigos que hacen una apuesta: tienen que tener tres citas y, para eso, hacerse tres perfiles falsos. El primero que concrete las citas y le vaya bien no paga el alquiler durante tres meses. A partir de ahí, en todo este proceso de crear los perfiles falsos —porque es difícil fingir que sos otra persona— empieza a irse todo poco a la mier.... Es una comedia muy divertida y está realmente muy copada.

Fausti Bo protagoniza Casi Fiel. (Foto: @fausti_bo)

—¿Y de quién fue la idea? ¿De algún piratón que hizo el guión?

—No sé si será una experiencia de Leo Rodríguez, director y guionista de la obra, ja. Está basado en hechos reales… La típica: “a un amigo le pasó”.

—Además de la obra, estás compartiendo escenario con amigos. ¿Cómo se vive eso?

—Sí, estoy con amigos y, encima, durante los ensayos se está generando una química muy linda. Creo que eso también se traslada al escenario. A los chicos ya los conocía, pero ahora estamos entablando más relación. También está Imanol Rodríguez, a quien quiero mucho. Me parece un fenómeno, me hace reír muchísimo. Se van a reír con él.

Celes Pamio, Agustina Firpo, Fausti Bo, Renata Blasevich, Pía Scarnato e Imanol Rodríguez hacen Casi Fiel.

—Se habló de que con Juli ya conviven y de que tienen un acuerdo de que ella paga determinadas cuentas. ¿Cómo está esa incipiente convivencia?

—(Risas) Fue una declaración un poco desafortunada. Yo me muero de risa de todo porque estamos tranquilos los dos. Tenemos un acuerdo y esa es la realidad, pero no tengo por qué explicarlo. Cuando uno está frente a una cámara, muchas veces se exageran algunas cosas para hacer reír y entretener a la gente. Creo que fue un poco lo que pasó.

“La de Juli fue una declaración un poco desafortunada. Yo me muero de risa de todo porque estamos tranquilos los dos. Tenemos un acuerdo y esa es la realidad, pero no tengo por qué explicarlo”. Faust Bo

Fausti Bo y Juli Castro de vacaciones.

Estamos muy tranquilos con Juli, nos cag... de risa. Después la gente puede opinar, obviamente, y más sobre estos temas que les encantan. Pero que se queden tranquilos: no es que soy un rata, también pago cosas, chicos.

“No es que soy un rata, también pago cosas, chicos”. Fausti Bo

—Porque pagar podés pagar, pero ahora hay que cocinar, hacer la cama, pasar la mopa… ¿Cómo te llevás con las tareas de la casa?

—En este acuerdo que tenemos con Juli, yo soy medio amo de casa. Estoy tratando de darme maña para que, cuando ella vuelva —porque se va antes—, encuentre todo lo más prolijo e impecable posible.

“En este acuerdo que tenemos con Juli, yo soy medio amo de casa. Estoy tratando de darme maña para que, cuando ella vuelva —porque se va antes—, encuentre todo lo más prolijo e impecable posible”. Fausti Bo

De hecho, el otro día limpié toda la casa y mi abuela no podía creer que no hubiera contratado a alguien para que limpie. Me felicitó por lo limpia que la dejé. Imaginate el nivel que manejo.

Juli Castro y Fausti Bo. (Foto: @fausti_bo)

—¿Y la cocina? ¿Ya probó cosas quemadas o se puede comer algo rico?

—Ahí estoy flaqueando un poco más porque soy vago. Me encanta cocinar, pero es algo que Juli me reclama bastante. Es uno de sus reclamos.

Eso sí: asado le hago. El asado sí.

—Y si querés agasajarla con algo que le guste, ¿qué le preparás?

—Sorrentinos de calabaza. Esos le gustan.

—Juli es muy casamentera y suele hablar de sus ganas de ser mamá joven. ¿Cómo te ves vos con la paternidad?

—Sí, ella lo viene diciendo por todos lados y a mí también me lo comenta. Creo que ya todo el mundo sabe que quiere ser mamá joven. Yo también estoy para esa. Me encantan los niños y me gustaría ser papá.

Juli Castro y Fausti Bo. (Foto: @fausti_bo)

Después, obviamente, es fácil decir “a los 25 quiero ser papá” o “a los 25 quiero ser mamá”, pero la vida te va encontrando con otras cosas. Nosotros también trabajamos mucho con nuestro cuerpo y con nuestro físico, así que habrá que ver. Pero ojalá sea así, si la vida nos encuentra de esa manera.

—Y con un elenco de chicas tan talentosas y lindas, ¿hay celos o tienen 100 por ciento de confianza?

—Si hay algo que tenemos en la relación es que hay muy pocos celos. Incluso es algo que nos reclamamos entre nosotros. Nos decimos: “Che, dale, ¿¡no te vas a poner celoso!?”.

A mí me tocó verla a Juli en el escenario dándole un beso a otro chico, por ejemplo. También tuve que verla en una serie dándole un beso a otro pibe. Y la verdad es que cero. No me molesta.

Renata Blasevich, Pía Scarnato, Celeste Pamio y Agustina Firpo improvisan para Casi Fiel.

—¿Cuándo y dónde podemos ver Casi Fiel? ¿Querés adelantar si alguna de estas tres bellezas va a ser besada por vos?

—El estreno es el 9 de octubre en el Teatro Premier. Después seguramente vayamos agregando más funciones, si todo va bien.

Y sobre lo otro… esas cosas no las voy a spoilear. Lo van a tener que ver en vivo. ¿Qué sé yo? ¿Habrá beso? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Lo van a descubrir en el teatro.

Video y edición: Solana Di Tullio.