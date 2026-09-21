La última aparición pública de Presley Gerber junto a sus padres, Cindy Crawford y Rande Gerber, ocurrió el pasado 11 de junio en Malibú, en un evento que, meses después, cobró un significado especial tras la muerte del modelo a los 27 años.

Presley asistió junto a sus padres al lanzamiento de We Are ENOUGH x Aviator Nation, donde participó de un panel dedicado a hablar sobre salud mental y experiencias relacionadas con las adicciones.

Cindy y Rande posaron junto a su único hijo y mostraron públicamente su apoyo.

La última foto pública de Presley junto a sus padres, en junio de 2026. Captura: TMZ.com

La última aparición de Presley Gerber junto a sus padres

Durante aquel encuentro, Presley habló abiertamente sobre sus problemas de adicción a distintos medicamentos y contó que a los 23 años llegó a comprender que había tenido “suficiente”.

El modelo también se refirió al proceso que atravesó para superar su adicción y a la importancia que tuvo para él poder hablar con honestidad sobre sus experiencias.

“Me sentí más libre cuando finalmente fui honesto conmigo mismo”, expresó durante el panel, según informó TMZ.

De qué murió Presley Gerber

Presley Gerber murió el domingo 20 de septiembre a los 27 años en una residencia de recuperación de Santa Mónica, según informó TMZ a partir de información del médico forense del condado de Los Ángeles. Su familia confirmó la muerte y pidió privacidad durante este momento.

Según información posterior publicada por TMZ, Presley había ingresado a la residencia la noche anterior y fue encontrado inconsciente al día siguiente. La policía investiga el caso como una posible sobredosis y no sospecha de un hecho criminal.

Sin embargo, la causa oficial de muerte todavía no fue determinada. La autopsia ya fue realizada por el médico forense de Los Ángeles, pero el resultado de la causa de muerte quedó diferido mientras continúa la investigación.