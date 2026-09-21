En medio de las repercusiones por el conflicto familiar y patrimonial con sus padres, Tini Stoessel continúa enfocada en su carrera y en su gira internacional. Esta vez, durante su presentación en Bogotá, protagonizó un emotivo intercambio con Rodrigo De Paul y sus hijos.

La artista atraviesa semanas de fuerte exposición después de haber terminado su relación profesional con Alejandro Stoessel, quien manejó durante años distintos aspectos de su carrera. Además, la cantante impulsó una auditoría sobre su patrimonio y las sociedades vinculadas con su actividad artística.

En ese contexto, Tini subió al escenario y encontró entre el público uno de sus principales apoyos afectivos: Rodrigo De Paul, quien asistió acompañado por sus hijos, Francesca y Bautista.

EL TIERNO MOMENTO DE TINI STOESSEL CON RODRIGO DE PAUL Y SUS HIJOS

En un momento del recital, Tini comenzó a buscar a su pareja entre las gradas y no pudo ocultar su desconcierto al no encontrarlo inmediatamente.

“No sé, ¿lo habrán echado por acá? ¿Dónde está? No sé... ¿Dónde?”, preguntó desde el escenario mientras recorría con la mirada distintos sectores del estadio.

Segundos después, alguien del público le indicó dónde se encontraba el futbolista. Fue entonces cuando la cantante finalmente logró ubicarlo y reaccionó con entusiasmo: “¿Y ahí, dónde? ¿Dónde está? ¡Ahí está, ahí está!”.

Crédito: X

EL MENSAJE DE AMOR DE TINI PARA DE PAUL, FRANCESCA Y BAUTISTA

Al descubrirlos entre el público, la artista sonrió y les dedicó unas palabras cargadas de afecto: “Hola, amor. Hola, Fran. Hola, Bau. Me hacen bien. Los quiero”.

El gesto dejó en evidencia la cercanía que Tini mantiene con los hijos de Rodrigo De Paul y el lugar que ocupa actualmente la familia del futbolista en su vida personal.

El episodio se produjo en un momento especialmente sensible para la cantante. Mientras continúa intentando ordenar las cuestiones económicas y profesionales que derivaron en el distanciamiento con sus padres, Tini se muestra muy cerca de De Paul y encuentra contención en su relación con el futbolista y sus hijos.

Así, lejos de las versiones y conflictos que rodean a la familia Stoessel, la cantante convirtió por unos instantes su recital en Bogotá en una escena íntima y familiar, con una declaración que resumió su presente: “Me hacen bien. Los quiero”.