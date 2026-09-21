Wanda Nara volvió a encontrarse con sus hijas Francesca e Isabella después de dos semanas en las que las niñas estuvieron junto a su papá, Mauro Icardi. La conductora compartió en sus redes sociales parte de este esperado reencuentro y dejó ver que una de sus hijas incluso la acompañó durante una jornada de trabajo.

La separación temporal de las chicas no se produjo por una nueva pelea familiar, sino por la organización de los tiempos de cada uno. A comienzos de septiembre, Wanda había explicado que mientras ella avanzaba con sus compromisos laborales, sus hijas pasarían unos días con Icardi.

Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Las nenas con Mau hasta que empiece a trabajar”, había contado en sus historias de Instagram. Ahora, con las grabaciones de MasterChef Celebrity en marcha para cubrir con prisa el lugar que dejó Gran Hermano, la empresaria volvió a tener a Francesca e Isabella cerca, tal como se la imagen de la nena más chica sentada en un sillón del camarín donde se preparaba antes de salir a escena.

Isabella en el camarín de Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara)

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EL REENCUENTRO DE WANDA CON SUS HIJAS Y EL MISTERIOSO REGALO QUE RECIBIÓ

Pero el reencuentro tuvo además otro detalle que llamó la atención. Wanda publicó una fotografía en la que se observan tres grandes ramos de flores amarillas, acompañados por tarjetas dirigidas a ella y a sus hijas.

El gesto coincidió con la llegada de la primavera y Wanda escribió un mensaje que abrió una nueva incógnita: “Gracias M 💛. Te amamos”. La conductora no explicó quién había enviado las flores, por lo que la inicial generó distintas especulaciones entre sus seguidores.

Las flores que recibió Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara)

Tanto Mauro Icardi como Martín Migueles y Maxi López tienen nombres que comienzan con M, aunque Wanda no confirmó públicamente que el regalo haya sido enviado por ninguno de ellos.

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