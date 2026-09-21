Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por una frase que rápidamente fue relacionada con la China Suárez. La conductora participó de un evento dedicado a productos de belleza y, mientras interactuaba con sus seguidores, protagonizó un particular momento que generó risas y aplausos.

Todo ocurrió cuando un hombre se acercó al stand de la empresaria con su teléfono celular para pedirle que saludara a su pareja, que seguía la situación a través de una videollamada. Wanda aceptó y aprovechó la oportunidad para lanzar un comentario que no pasó inadvertido.

“Hola. Estoy hablando con tu marido. Tranquila, que no robo maridos”, expresó entre risas.

La reacción de quienes estaban alrededor fue inmediata. Si bien Wanda Nara no mencionó directamente a la China Suárez, muchos de los presentes interpretaron sus palabras como una nueva indirecta hacia la actriz, actual pareja de Mauro Icardi.

LA FRASE DE WANDA NARA QUE REVIVIÓ EL WANDAGATE

El comentario volvió a poner sobre la mesa el Wandagate, el escándalo que estalló en 2021 y que tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

Aquel episodio marcó un antes y un después en el matrimonio de la conductora y el futbolista. Años después, Icardi y la China Suárez confirmaron su relación y comenzaron a mostrarse públicamente juntos.

LA INDIRECTA DE WANDA NARA QUE APUNTÓ A LA CHINA SUÁREZ

La nueva frase de Wanda llegó, además, en días en los que la vida privada de los tres protagonistas volvió a generar repercusiones. La China Suárez y Mauro Icardi compartieron imágenes de su intimidad en la casa de Nordelta, mientras que la conductora continúa con sus compromisos laborales y la promoción de su marca de cosméticos.

Durante el evento, Wanda Nara se mostró cercana con las personas que se acercaron para pedirle fotografías y saludos. Sin embargo, fueron apenas unos segundos frente a un celular los que terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Sin dar nombres ni realizar una referencia directa, Wanda volvió a alimentar las interpretaciones sobre su histórica disputa con la China Suárez con una frase que sus seguidores asociaron inmediatamente al Wandagate.