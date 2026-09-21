El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvió a quedar en el centro de la escena luego de una revelación realizada por el periodista Juan Etchegoyen en Nuevo Día, el programa de Ciudad Magazine (de lunes a viernes de 10 a 12).

Mientras la cantante continúa con sus compromisos profesionales y volvió a referirse públicamente a su futuro junto al futbolista, surgió una información que podría generar incertidumbre alrededor de la boda.

Durante la emisión, Etchegoyen aseguró que recibió un dato de una fuente que considera confiable y anticipó que en los próximos días podría suceder algo que afectaría los planes de matrimonio de la pareja.

“Yo tengo la información de muy buena fuente de que va a pasar algo que va a poner en duda el casamiento de Tini y Rodrigo de Paul”, afirmó el periodista durante el programa.

Ante la sorpresa de sus compañeros, aclaró que no se trataría de una persona ajena a la relación, sino de uno de los integrantes de la pareja. “No de alguien ajeno a la pareja, sino de alguno de los dos”, sostuvo, sin brindar detalles sobre el hecho al que hacía referencia.

“Va a hacer tambalear un poco la boda”, agregó Etchegoyen, aunque reconoció que no podía precisar el alcance que tendría la situación. “Depende de ellos”, explicó al ser consultado sobre si se trataría de una crisis pasajera o de algo que podría tener mayores consecuencias.

Por el momento, no se conocieron detalles concretos sobre la supuesta situación ni hubo una confirmación pública de Tini Stoessel o Rodrigo de Paul que indique un cambio en sus planes de casamiento. La información fue presentada por Etchegoyen como una primicia basada en una fuente a la que calificó como confiable.

Tini Stoessel volvió a hablar de su futuro marido

La revelación del periodista se dio en el marco de la conversación sobre las últimas apariciones públicas de Tini. Durante su presentación en Guayaquil, Ecuador, la cantante habría hecho referencia a Rodrigo de Paul como su “futuro marido”, una expresión que volvió a instalar el tema de la boda entre sus seguidores.

La artista se encuentra realizando presentaciones en el marco de su agenda internacional. En ese contexto, Rodrigo de Paul también estuvo junto a sus hijos, y Francesca, una de sus hijas, compartió momentos con Tini y sus bailarines durante los ensayos.

En el programa también hablaron sobre la relación que la cantante mantiene con la niña, quien se mostró muy entusiasmada con la música y las coreografías de la artista.

El recuerdo de una entrevista de Tini sobre el amor y el matrimonio

Durante la emisión de Nuevo Día, los panelistas también repasaron una entrevista que Tini brindó en 2016, cuando tenía 20 años y estaba en pareja con el modelo español Pepe Barroso Jr.

En aquella conversación, la cantante se había referido a su deseo de casarse y a su visión del amor a largo plazo. “Me gustaría casarme pensando en que es para toda la vida. Tengo el sueño del amor eterno muy latente. Me va a pasar, lo sé”, había expresado en ese momento.

También había hablado sobre la posibilidad de mudarse a otro lugar por amor, aunque aclaró que en ese entonces no tenía planes concretos de hacerlo.

Años después, Tini inició su relación con Rodrigo de Paul y ambos avanzaron en un proyecto de vida en común. Sin embargo, la nueva información compartida por Juan Etchegoyen vuelve a poner el foco en el futuro de la pareja, aunque todavía no hay precisiones sobre qué situación podría afectar la boda.