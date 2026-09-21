Los Tipitos estrenaron “Voy a ser, vas a estar”, el nuevo corte de difusión de Boludo, su reciente álbum de estudio. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y forma parte de una nueva etapa en la carrera de la banda, que continúa con su gira por distintos puntos del país.

Después de presentar los adelantos “IA” y “Una Palabra”, el grupo integrado por Walter Piancioli, Raúl Ruffino, Federico Bugallo y Martín González Puig lanzó este nuevo tema, que se suma al repertorio de un disco compuesto por 14 canciones.

Los tipitos. Foto: @agustindusserre Por: Agustín R. Dusserre

Los Tipitos presentan su nuevo álbum Boludo

Con una tipografía fileteada y una palabra característica de la cultura argentina como concepto central, Boludo propone un recorrido por distintas reflexiones sobre el presente. El álbum combina letras amenas con una mirada introspectiva, atravesada por experiencias personales y las transformaciones individuales de sus integrantes.

El nuevo material muestra a Los Tipitos en uno de los momentos más sólidos y maduros de su carrera, con canciones que invitan a sentir, pensar y observar el entorno actual desde diferentes perspectivas.

El tracklist incluye canciones como “Una vida”, “Transatlántico”, “Lo peor ya pasó”, “Mi camino”, “Cumpleaños”, “No perdí” y “Persiguiendo la alegría”, entre otras.

Cuándo se presentan Los Tipitos en Buenos Aires

Como parte de la gira de presentación de Boludo, Los Tipitos continuarán recorriendo el país antes de llegar a Buenos Aires. La presentación oficial del álbum será el 14 de noviembre en el Teatro Coliseo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketek.

Próximas fechas de Los Tipitos

16 de octubre: San Juan.

17 de octubre: Mendoza.

14 de noviembre: Teatro Coliseo, CABA.

El nuevo sencillo “Voy a ser, vas a estar” ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.