El gesto patriótico de Lali Espósito de usar la remera que declama que “Las Malvinas son Argentinas” en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián generó polémica, y ahora filtraron qué la motivó a hacerlo.

Si bien la cantante afirmó que lo hizo para colaborar con la campaña a beneficio de los veteranos de la guerra, lo cierto es que esa no sería la única razón.

“A mí alguien del mundo de la política, no solamente me dijo que nos programemos para una Lali en algún momento activando políticamente, sino que la están midiendo con respecto a la imagen”, aseveró Juan Etchegoyen en Nuevo Día, el programa matutino de Ciudad Magazine.

Es que el panelista de Nuevo Día enfatizó que Mariana Espósito no sólo se pronunció respecto de la soberanía argentina sobre las islas del Atlántico Sur, sino que además “habla del gobierno y juega políticamente cada vez que puede” en contra de Javier Milei.

La precandidatura de Pedro Rosemblat

Hasta que Paula Galloni sorprendió: “Para mí, más tantearla a Lali. La están tanteando para ver su proyección como primera dama”.

Pedro Rosemblat debutó en su unipersonal en la calle Corrientes (Foto: Movilpress).

“A Pedro Rosemblat lo tantean mucho más. Y hay muchos partidos políticos interesados en que él se candidate”, cerró sobre el referente del streaming Gelatina y futuro marido de Lali Espósito.