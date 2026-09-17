Evitta Luna es una de las figuras que forma parte de Cautiva, la nueva serie de TNT y Flow que se estrena este 18 de septiembre en TNT con un capítulo semanal y el 19 en Flow completa, y que pone en el centro de la historia la lucha por la libertad de las mujeres basándose en una historia real dentro de un convento.

Durante la premiere de la ficción, la actriz habló con Ciudad sobre el desafío de alejarse por un momento del registro humorístico que suele caracterizar parte de su trabajo y asumir un personaje atravesado por una historia dramática.

“Yo estudié en Uruguay, he habitado otros registros”, explicó Evitta al ser consultada sobre este nuevo desafío. Y destacó especialmente la confianza que recibió por parte del equipo: “Ellos no me tenían en un registro como más serio y confiaban en mí, así que para mí fue un desafío lindo, un desafío muy hermoso”.

Video: Ciudad Magazine

Evitta Luna y la mirada feminista de Cautiva

La actriz también se refirió a la perspectiva de género que atraviesa la serie y a lo que significó formar parte de una producción liderada principalmente por mujeres.

“Siempre”, respondió cuando le preguntaron si la temática la interpelaba desde el feminismo. Y agregó: “Esta serie está hecha por mujeres, liderada por mujeres, me parece que ya tiene una mirada feminista importante. Ser parte es una cosa maravillosa”.

La ficción propone así una mirada sobre distintas formas de opresión y sobre la búsqueda de libertad, un eje con el que Evitta encontró una conexión personal.

Evitta Luna contó cuándo se sintió “cautiva” en su vida

Una de las preguntas que más la llevó a un terreno personal fue si alguna vez se había sentido cautiva fuera de la ficción.

La actriz no dudó en responder que sí y vinculó esa sensación con su historia de vida: “Yo vengo de un contexto social muy precario, y sí, sí, me sentí muy cautiva de ese contexto”.

“Yo vengo de un contexto social muy precario, y sí, sí, me sentí muy cautiva de ese contexto” Evitta Luna.

En ese sentido, también reconoció que las situaciones vinculadas al patriarcado forman parte de una lucha cotidiana para las mujeres.

“Creo que luchamos las mujeres todo el día con eso, todos los días, todo el día”, expresó.

Para Evitta, justamente allí aparece uno de los puntos centrales de Cautiva: la posibilidad de abrir nuevas perspectivas a partir de las historias que cuenta. “Esta serie creo que eso, que te abre, te abre la perspectiva”, sostuvo.

Con un elenco que transita distintos registros y una historia atravesada por la búsqueda de libertad, Cautiva se prepara para su estreno este fin de semana por TNT y Flow.

¿De qué trata Cautiva?

Cautiva es la nueva serie argentina de TNT y Flow, inspirada en un caso real, que aborda una historia de encierro, abuso, supervivencia y búsqueda de justicia. La trama sigue a Clara (Carolina Kopelioff), una joven que decide ingresar a un convento de clausura impulsada por su vocación religiosa, pero allí queda sometida al régimen de Cecilia (Lorena Vega), la madre superiora, marcado por el control, los castigos y la crueldad.

Quince años después, Clara consigue escapar del convento en un estado físico y psicológico extremo. A partir de entonces, con el apoyo de su familia, comienza un proceso de reconstrucción personal mientras emprende una lucha por obtener justicia y sacar a la luz lo que sucedía puertas adentro.

La ficción, dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, toma como inspiración el caso del convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, en Entre Ríos, que salió a la luz en 2016 tras las denuncias de exmonjas.