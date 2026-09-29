El conflicto entre Tini Stoessel y sus padres podría llegar a una instancia judicial tremenda si las partes no consiguen alcanzar un acuerdo. En medio de la guerra familiar y después de que la cantante avanzara con una auditoría sobre su patrimonio, Ángel de Brito reveló en LAM cuáles serían las fuertes medidas que podrían tomar sus abogados.

Según contó Ángel, actualmente existe una negociación entre los representantes legales de ambas partes, aunque el acuerdo todavía estaría lejos de concretarse. En ese contexto, De Brito habló de las fuertes alternativas que se manejan si finalmente no consiguen resolver el conflicto por la vía del diálogo.

Tini Stoessel, antes de salir al escenario para cantar con Lali Espósito (Foto: Instagram @tinistoessel)

La información surgió después de la aparición de Tini en el show de Lali Espósito, un momento que también tuvo repercusión por la reacción de Mariana Muzlera, la mamá de la cantante, quien le dio “Me gusta” a una publicación de su hija sobre el encuentro. Pero, más allá de ese gesto, la disputa familiar continúa abierta.

Leé más:

Aseguran que Alejandro Stoessel aceptó hace un mes el acuerdo con Tini: por qué todavía no firmaron

LAS FUERTES MEDIDAS QUE PODRÍA TOMAR TINI CONTRA SUS PADRES

“De no llegar a un acuerdo entre los abogados de una parte y de otra, que por ahora no está cerca, podría haber posibles juicios contra sus padres”, sostuvo Ángel de Brito en LAM. De esta manera, el conductor reveló que el conflicto podría escalar hasta los tribunales si las negociaciones no llegan a buen puerto.

Además, De Brito precisó cuáles serían las acusaciones que podrían plantearse en esos eventuales procesos judiciales: “Uno por explotación infantil y otro por malversación de fondos”. Se trata de una revelación de De Brito sobre las posibilidades que estarían analizando los abogados de Tini, y no de delitos judicialmente comprobados.

Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera (Foto: Instagram @mluciamuz)

De esta manera, mientras continúa la negociación entre los abogados, el conflicto entre Tini Stoessel y sus padres suma un nuevo y delicado capítulo. Minutos después a De Brito le llegó un mensaje que aseguraba que Alejandro Stoessel había aceptado las condiciones de Tini hace un mes, pero que no hay respuestas del otro lado. Los días darán una respuesta.

Leé más:

Filtran que Tini Stoessel quiere copiar a Lali Espósito: el paso a seguir y el hito a superar

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.