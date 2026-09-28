La salud de Daniel Osvaldo generó una fuerte preocupación luego de que se confirmara su traslado a un hospital de mayor complejidad. El exfutbolista, que había ingresado de urgencia a un hospital público de Llavallol, fue derivado en las últimas horas al Hospital Bicentenario de Monte Grande debido a la gravedad de su cuadro.

La familia de Osvaldo transmitió cierto alivio al señalar que el exjugador se encontraba lúcido, aunque su estado seguía siendo delicado.

Sin embargo, la situación se complicó y requirió la intervención de un equipo médico con aparatología más avanzada.

El motivo del traslado y la evolución del cuadro

Según detalló Ángel de Brito en Bondi, Osvaldo fue trasladado en un primer momento a un hospital de Banfield, luego a Llavallol y finalmente al Hospital Bicentenario de Monte Grande. El conductor explicó que la decisión se tomó porque el paciente “sigue grave y necesita atención de alta complejidad”.

El exdelantero está internado desde el 15 de septiembre, cuando ingresó con un fuerte dolor torácico. Los médicos detectaron que tenía el pulmón expandido por la pleura y un derrame que también afectó sus piernas.

Por este motivo, fue sometido a una operación y a una biopsia para determinar el alcance de la afección.