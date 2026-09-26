Mientras continúa la preocupación por la salud de Daniel Osvaldo, quien fue internado de urgencia en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de Llavallol, Jimena Barón compartió un emotivo mensaje dedicado a su hijo Morrison “Momo” Osvaldo. La cantante aprovechó una fecha especial para celebrar el crecimiento del adolescente.

Horas antes de que trascendiera públicamente la noticia sobre la internación de su expareja, Barón publicó en sus redes sociales un extenso texto en el que expresó todo su orgullo por Momo, de 12 años, quien acaba de finalizar una importante etapa escolar.

El mensaje de Jimena Barón a Momo tras la internción de Daniel Osvaldo (Fotos: Instagram @jmena)

“¡Qué año! Llega el final de una etapa tan importante, tan linda, tan emocionante. Te egresas, te vas de viaje con tus amigos, ya tuviste tu baile de 7mo, falta la fiesta con las familias y el cole y falta la tirada de papelitos tu último día. Tu último día de primario, y se viene el secundario”, escribió la artista.

En su publicación, Jimena se mostró conmovida al ver cómo su hijo dejó atrás la infancia y comenzó a transitar una nueva etapa. “Te veo grande, musculoso, te veo inteligente, rápido, gracioso, empático, pillo, te veo lindo hijo, todo perfumado con tus fragancias árabes que están de moda y nunca te son suficientes”, expresó.

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La cantante también reconoció que para ella no resulta sencillo verlo crecer y ganar cada vez más independencia. “Una parte egoísta de mi corazón sufre un poco viéndote despegar, tomándote solo el bondi, no tan interesado en cosas que antes te encantaban, conmigo. Veo desaparecer los hoyuelitos de tus manos y si soy egoísta, me duele”, confesó.

A pesar de esa nostalgia, Barón aseguró que entiende que ese proceso forma parte de su rol como madre y recordó los casi 13 años que lleva junto a Momo. “No creo ser egoísta, ni debo, porque soy mamá y ese es mi trabajo, así que esto me lo quedo yo y lo dejo pasar. Me cuento a mí misma que hace casi 13 años y una panza preciosa que estamos juntos, pegados, cagándonos de risa de acá para allá, haciendo de todo, juntos”, escribió.

Daniel y Momo Osvaldo, y Jimena Barón (Foto: Instagram/daniosvaldobv)

Finalmente, Jimena Barón cerró su mensaje con una declaración de amor y orgullo hacia su hijo. “Me infla el pecho como nada en mi vida verte volar, seguro, confiado, fachero (como decís vos). Hicimos un gran trabajo hijo. Bastantes solos al principio, sin tener mucha idea la verdad, pero el amor fue más que suficiente”, afirmó.

“Gracias por enseñarme a ser mamá. Gracias por ser mi primer equipo por siempre. Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje, ya te lo dije… ¡Vos volá! Mi primer amor por siempre, mi campeón toda la vida”, concluyó la cantante.

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