Preocupación por la salud de Daniel Osvaldo. El exfutbolista y cantante habría sido internado de urgencia en un hospital de Llavallol, donde permanece en terapia intensiva. La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa en LAM, quien aseguró que el cuadro es delicado y que el diagnóstico, por el momento, es reservado.

Según relató el panelista, Osvaldo habría ingresado al centro médico durante la noche y actualmente se encuentra aislado en la Unidad de Terapia Intensiva. “Ayer le cortaron dos centímetros de cada pulmón”, explicó.

Al explicar cuál es el diagnóstico que recibió el exjugador, Ochoa señaló que se trata de un derrame pleural derecho, con uno de sus pulmones particularmente comprometido: “Tenía mucha pus, tenía mucho agua”, aseguró Ochoa durante el programa.

El exfutbolista fue visto en una guardia de hospital. Imagen subida a Instagram por @danisovaldobv (INSTAGRAM). Por: Imagen subida a Instagram por @danisovaldobv (INSTAGRAM)

“Algunos médicos que contacté me esplicaron que esto se da por el deterioro que tiene el cuerpo y que lo causa la droga. Él ahora está muy delicado y en terrapia intensiva. La única persona que está cerca de Daniel es la hermana”, detalló.

Y cerró: “La verdad es que el cuadro, hasta donde pude preguntar hoy cómo venía, es grave, y el diagnóstico ahora, a esta hora, es reservado”.

Pepe Ochoa: “La verdad es que el cuadro (de Daniel Osvaldo), hasta donde pude preguntar hoy cómo venía, es grave, y el diagnóstico ahora, a esta hora, es reservado”.

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LA CONTUNDENTE REACCIÓN DE JIMENA BARÓN CUANDO LE PREGUNTARON POR SU VÍNCULO CON DANIEL OSVALDO

Jimena Barón volvió a dejar en claro que su historia con Daniel Osvaldo (con quien tiene a su hijo Momo) está completamente cerrada. En una nota que dio a LAM, la actriz y cantante fue sorprendida con una pregunta directa sobre su relación actual con el exfutbolista, y su reacción dio que hablar.

“¿Cómo está hoy la relación con Daniel Osvaldo?”, le consultó la cronista del programa que conduce Ángel de Brito por América. Sin rodeos, Jimena fue contundente con su respuesta:“No hablo de ese señor, hace mil. ¿Hace cuánto me entrevistan y me preguntan por esto y yo no hablo de él?”.

Luego, la artista explicó hasta dónde llega hoy su vínculo familiar: “Yo llego hasta Gian, que es el medio hermano de Momo por parte de él. Lo amamos. Y trato de apapachar, unir, juntar, la sangre y la familia a mí me importan. Hasta ahí llego”.

Foto: Captura (América)

Cuando le plantearon si, siendo mamá de un bebé (Arturo, fruto de su relación con su pareja, Matías Palleiro) y de Momo, esperaba alguna ayuda de Daniel, Barón explotó, entre risas irónicas:“¿Que me ayude él? No, mi reina, ¿qué decís, sonza? ¡Qué decís! Ojalá. Es más factible que me vengas a ayudar vos con la criatura que esa persona que estas nombrando”.

Fiel a su estilo, Jimena cerró con una mezcla de humor y contundencia: “Cada uno hace con su vida lo que quiere y lo que puede, no tengo idea. Nosotros estamos bien así”.

¡Contundente!