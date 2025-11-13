Jimena Barón volvió a dejar en claro que su historia con Daniel Osvaldo (con quien tiene a su hijo Momo) está completamente cerrada. En una nota que dio a LAM, la actriz y cantante fue sorprendida con una pregunta directa sobre su relación actual con el exfutbolista, y su reacción dio que hablar.

“¿Cómo está hoy la relación con Daniel Osvaldo?”, le consultó la cronista del programa que conduce Ángel de Brito por América. Sin rodeos, Jimena fue contundente con su respuesta:“No hablo de ese señor, hace mil. ¿Hace cuánto me entrevistan y me preguntan por esto y yo no hablo de él?”.

Luego, la artista explicó hasta dónde llega hoy su vínculo familiar: “Yo llego hasta Gian, que es el medio hermano de Momo por parte de él. Lo amamos. Y trato de apapachar, unir, juntar, la sangre y la familia a mí me importan. Hasta ahí llego”.

Foto: Captura (América)

Cuando le plantearon si, siendo mamá de un bebé (Arturo, fruto de su relación con su pareja, Matías Palleiro) y de Momo, esperaba alguna ayuda de Daniel, Barón explotó, entre risas irónicas:“¿Que me ayude él? No, mi reina, ¿qué decís, sonza? ¡Qué decís! Ojalá. Es más factible que me vengas a ayudar vos con la criatura que esa persona que estas nombrando”.

Fiel a su estilo, Jimena cerró con una mezcla de humor y contundencia: “Cada uno hace con su vida lo que quiere y lo que puede, no tengo idea. Nosotros estamos bien así”.

¡Contundente!

Otros tiempos: Jimena Barón y Daniel Osvaldo. (Foto: Gente)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

JIMENA BARÓN MOSTRÓ CÓMO FUE EL PRIMER VUELO INTERNACIONAL DE ARTURO CON MATÍAS PALLEIRO: “UN 10 ESTE BEBÉ”

Jimena Barón vive un gran momento familiar junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo Arturo. A través de sus redes sociales, la actriz y cantante compartió una dulce imagen desde el avión, que muestra el primer vuelo internacional del pequeño.

En la historia que publicó en Instagram, se la puede ver sonriendo, con Arturo dormido en sus brazos y Matías a su lado: “Un 10 este bebé en su primer vuelo largo, durmió todo el viaje”, escribió orgullosa Jimena, junto a emoji de una carita emocionada y un corazoncito blanco.

La cantante se mostró relajada, vestido con una remera que decía “Born to be a cool mom” (“Nacida para ser una mamá copada”) y una almohada cervical estampada, reflejando el clima distendido del viaje familiar.