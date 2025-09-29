Jimena Barón volvió a hacer de las suyas en redes sociales. Con su estilo descontracturado y espontáneo, la actriz y cantante compartió con sus seguidores un momento muy especial: el bautismo de su hijo Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro.

Lo curioso fue el contexto en el que eligió mostrar las imágenes: mientras grababa un video cocinando y dando la receta de una torta casera, decidió intercalar las fotos del emotivo evento religioso. Así, entre huevos, harina y azúcar, aparecieron postales íntimas de la ceremonia que conmovieron a sus fans.

“Presente atención al final del video”, bromeó Jimena (que también es mamá de Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo) en el posteo que subió a Instagram, donde se mostró feliz y relajada al revelar este paso tan importante en la vida familiar.

JIMENA BARÓN SUBIÓ FOTOS DE ARTURO A TRES MESES DE SU NACIMIENTO: ASÍ ESTÁ HOY EL BEBÉ

Jimena Barón atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y lo comparte con sus seguidores. La cantante subió a sus redes una serie de tiernas fotos junto a su bebé Arturo -fruto de su relación con Matías Palleiro- quien acaba de cumplir tres meses.

En las imágenes se la puede ver muy cómplice con su pareja y el pequeño, disfrutando de la intimidad familiar. En una de las postales, Jimena (que también tiene a Momo con Daniel Osvaldo) y su pareja besan a Arturo en la cabeza, mientras lo sostienen en brazos. En otra, la artista se muestra recostada con el bebé sobre su pecho, en un momento de absoluta ternura.

También hubo lugar para las risas, con una foto del papá jugando en la cama con el niño, quien lo mira y sonríe, mostrando la complicidad que ya tiene con apenas tres meses de vida.

Como cada vez que Jimena comparte imágenes de su hijo, los seguidores se derritieron con la dulzura de las postales y celebraron verla feliz y plena en esta nueva etapa de maternidad.

