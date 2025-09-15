Jimena Barón atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y lo comparte con sus seguidores. La cantante subió a sus redes una serie de tiernas fotos junto a su bebé Arturo -fruto de su relación con Matías Palleiro- quien acaba de cumplir tres meses.

En las imágenes se la puede ver muy cómplice con su pareja y el pequeño, disfrutando de la intimidad familiar. En una de las postales, Jimena (que también tiene a Momo con Daniel Osvaldo) y su pareja besan a Arturo en la cabeza, mientras lo sostienen en brazos. En otra, la artista se muestra recostada con el bebé sobre su pecho, en un momento de absoluta ternura.

También hubo lugar para las risas, con una foto del papá jugando en la cama con el niño, quien lo mira y sonríe, mostrando la complicidad que ya tiene con apenas tres meses de vida.

Foto: Instagram (@jmena)

Como cada vez que Jimena comparte imágenes de su hijo, los seguidores se derritieron con la dulzura de las postales y celebraron verla feliz y plena en esta nueva etapa de maternidad.

Foto: Instagram (@jmena)

Foto: Instagram (@jmena)

Foto: Instagram (@jmena)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

JIMENA BARÓN Y MATÍAS PALLEIRO PRESENTARON A SU BEBÉ CON UNA DULCE FOTO: “NOS TENÉS EN LAS NUBES DE FELICIDAD”

El 13 de junio, la dulce espera de Jimena Barón (38) llegó a su final con la llegada al mundo de Arturo, fruto de su amor con Matías Palleiro.

La encargada de dar a conocer la feliz noticia, y el nombre del niño, fue Yanina Latorre en sus redes sociales, un día después.

Con el nacimiento replicándose en los medios, los flamantes papás de Arturo compartieron una dulce foto de su bebé, con un dulce mensaje: “Bienvenido Arturo. 13/6/2025. Nos tenés en las nubes de felicidad hijo. Te amamos, mamá y papá”, escribieron la artista y el empresario en el posteo compartido que hicieron en Instagram.